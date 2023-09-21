Polonya Dışişleri Bakanı Ukrayna'yı Kıyaslamaları İncitici Buldu

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Ukraynalı siyasetçilerin Polonya ile Rusya'yı kıyaslamalarını incitici olarak değerlendirdi ve Ukrayna makamlarının iyi niyetine olan güvenin yeniden tesis edilmesi için çalışma gerektiğini belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, son günlerde Ukraynalı siyasetçilerin açıklamalarında Polonya ile Rusya'yı kıyasladığını ve bunun son derece incitici olduğunu belirterek, "Polonya halkının Ukrayna makamlarının iyi niyetine olan güvenini yeniden tesis etmek için muazzam bir çalışma gerekecektir." ifadesini kullandı.

Rau, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde Ukrayna ile Polonya arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Ukraynalılara sağlanan desteğe atıfta bulunan Rau, "Ukraynalı mültecileri ağırladığımız evlerde, onların kaderine dair hikayeleri dinlediğimiz masalarda, bugün Polonyalıların ve Rusların Ukraynalılara zarar vermek konusunda nasıl birlikte anılabildiğini merak ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rau, Polonya'nın geçmişte, Ukrayna'nın ise bugün Rus emperyalizminin kurbanı olduğunun altını çizerek, "Hükümetimizin Ukrayna'ya ve Ukraynalılara yönelik yardımları, neredeyse her Polonyalı ailenin Ukrayna'ya yönelik anlayış, merhamet ve sempatisi sayesinde mümkün olmuştur. Bu nedenle, Ukrayna'nın mevcut politikası bizim için sadece incitici, acı verici değil, her şeyden önce rencide edicidir. Bunun çabucak unutulacağını varsaymak zordur. Bu yüzden Ukrayna için zararlıdır. Birlikte bundan çok şey kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın zaferine inandıklarını ve bunu sadece izlemeyeceklerini ifade eden Rau, "Polonya ile ilişkilerin özel servetler, Polonya ve Ukrayna'ya düşman çıkarcı taraflar adına satın alınmasına da izin vermeyeceğiz. Polonya halkının Ukrayna makamlarının iyi niyetine olan güvenini yeniden tesis etmek için muazzam bir çalışma gerekecektir." açıklamasını yaptı.