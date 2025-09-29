Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Rusya'nın hava sahası ihlali kasıtlı bir eylem

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski Rusya'nın ülkesinin hava sahasını ihlal etmesini kasıtlı bir eylem olarak nitelendirerek, " Polonya'ya gönderilen insansız hava araçları Ukrayna'ya gönderilenlerden farklı olarak fazla yakıt tankları ile donatılmıştı. Amaç bizi test etmekti ve bence bu testi başarıyla geçtik" dedi.

Polonya'da düzenlenen Varşova Güvenlik Forumu'nun ilk gününde Polonya Dışişleri Bakanı Bakanı Radoslaw Sikorski, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın katılımıyla, "Küresel Görünümde Artan Riskler" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

İlk sözü alan ev sahibi Polonya'nın Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ülkesinin de içinde olduğu bazı devletlerin hava sahasının ihlal edilmesini hatırlatarak, "Öncelikle, Rusya'nın bunu kasıtlı olarak yaptığını düşündüğümüzü açıklayayım. Çünkü insansız hava araçları, Ukrayna'ya saldıranlardan farklı tek bir yerden geliyordu ve insansız hava araçlarının donanımı farklıydı. Polonya'ya gönderilenler savaş başlığı yerine ekstra yakıt tankları ile donatılmıştı. Yani amaç, bizi test etmekti ve bence bu testi başarıyla geçtik" dedi.

"Putin'in savaş çabalarına ayırdığı kaynaklar, uyguladığımız koordineli yaptırımlar nedeniyle çöküyor"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise, "Herkes, Rusya'nın şu anda başarısız olduğunu, kelimenin tam anlamıyla ekonomik ve siyasi olarak başarısız olduğunu görüyor. Putin'in savaş çabalarına ayırdığı kaynaklar, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın lojistik notlarını ve enerji kapasitesini yok etmedeki etkinliği ve uyguladığımız koordineli yaptırımlar nedeniyle çöküyor" ifadelerini kullandı.

"Rusya başarısız oluyor, hata üstüne hata yapıyor"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da Avrupa ülkelerinin Ukrayna ile bir arada olduğunun gösterildiğini belirterek, "Avrupa'da doğuda, ortada veya batıda olsun, hiç kimsenin kenardan izlemekle kalmayıp, Ukrayna'nın yanında gerçekten yer aldığını ve Ukrayna'nın bu mücadelenin ne kadar sürerse sürsün her zaman bizim desteğimize güvenebileceğini gösterdik. Rusya başarısız oluyor. Rusya hata üstüne hata yapıyor" diye konuştu.

"Saldırganlığın devam etmesi Putin için kişisel olarak tehlikeli hale gelmelidir"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da konuşmasında Rusya ile devam eden savaşı sona erdirmek istediklerini, ABD'nin New York kentindeki Başkan Donald Trump ile yapılan toplantıda bu konuda ivme kazanıldığını belirtti. Sybiha, "Çok temkinli olmalıyız. Hayalci düşüncelere kapılmamalıyız. Rusya'nın bizimle savaşta olduğunu ve Atlantik topluluğunun bir parçası olmadığını kabul etmeliyiz. Evet, resmi olarak NATO ve Avrupa, Rusya ile savaşta değil, ancak Rusya zaten hibrit bir savaşta bu yüzden şimdi uygun önlemleri almamız gerekiyor. Reçete çok basit. Ruslar için, kişisel olarak da Putin için, saldırganlığın bedelini yükseltilmesi gerekiyor. Saldırganlığın devam etmesi Putin için kişisel olarak tehlikeli hale gelmelidir ve burada gerçekten etkili araçlarımız var. Sadece Avrupa yaptırımları yeterli değil, bunlar Amerikalılarla senkronize edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da görüşme teklifinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Sybiha, "Biz toplantıya hazırız tüm hassas konuları tartışmaya hazırız ancak bu toplantının ateşkesle sonuçlanması gerekir" dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Rusya'ya karşı etkin mücadelelerden birinin de Avrupa bankalarındaki dondurulmuş Rus mali varlıklarının kullanılması olduğunu da belirtti. - VARŞOVA