Polonya Dışişleri Bakanı, İsrail-Filistin çatışmasında diplomatik adımları destekliyor

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, İsrail-Filistin çatışmasında Varşova yönetiminin bölgede sükunetin yeniden tesis edilmesine yönelik diplomatik adımları desteklediğini belirtti. Rau, Mısır'ın kapsamlı arabuluculuk deneyimiyle bölgenin liderlerinden olduğunu ve Gazze Şeridi'ne insani yardım da dahil olmak üzere Filistin tarafına yönelik AB yardımının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, İsrail- Filistin çatışmasında Varşova yönetiminin bölgede sükunetin yeniden tesis edilmesine yönelik diplomatik adımları desteklediğini belirterek, "Gazze Şeridi'ne insani yardım da dahil olmak üzere Filistin tarafına yönelik Avrupa Birliği (AB) yardımının sürdürülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rau, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştüğünü bildirdi.

Mısır'ın kapsamlı arabuluculuk deneyimiyle bölgenin liderlerinden olduğunu belirten Rau, " Polonya'nın bölgede sükunetin yeniden tesis edilmesine yönelik diplomatik adımları desteklediğini ifade ettim. Gazze Şeridi'ne insani yardım da dahil olmak üzere Filistin tarafına yönelik AB yardımının sürdürülmesi gerektiğini vurguladım. Gazze Şeridi'ni Mısır üzerinden terk etmek isteyen Polonya vatandaşlarına yardım edileceğine dair güvence aldım." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.