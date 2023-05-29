Polonya Devlet Başkanı, Rusya'nın Polonya'nın iç güvenliği üzerindeki etkisini araştıracak komisyon kurulmasını onayladı

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tartışmalı " Rusya'nın Polonya'nın iç güvenliği üzerindeki etkisini araştıracak komisyon kurulması" yasasını onayladı.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, tartışmalı bir karara imza attı.

Duda, son günlerde medya ve siyasiler tarafından çokça tartışılan Rusya'nın Polonya iç güvenliği üzerindeki etkisini araştıracak komisyonun kurulmasını içeren yasayı onayladı. Düzenlediği basın toplantısında kamusal ve siyasi konuların açıklığa kavuşturulmasında şeffaflığın kendisi için çok önemli olduğunu belirtirten Duda, "Bu komisyona atanacak üyelerin faaliyetlerinin şeffaflığına, komisyonun davet edeceği kişilere yöneltilecek soruların kilit önemde olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. Duda, bugün yürürlüğe giren yasayı anayasaya aykırı düzenlemeler içerdiği iddialarının araştırılması için Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiğini söyledi.

Komisyon para cezası verebilecek, kamu hizmeti yasağı getirebilecek

Rusya'nın etkisi altında 2007-2022 yılları arasında Polonya'nın çıkarlarına zarar verecek şekilde hareket eden kamu görevlileri ile üst düzey yöneticileri belirlemeye yönelik çalışmalar yürütecek olan komisyonun, her türlü bilgi ve belgeye erişme, tanıkları ifadeye çağırma, gelmeyenlere yaklaşık 12 bin dolar para cezası verme, zorla getirilmelerine karar verme yetkisi bulunuyor. Komisyon, suçluluğuna hükmettiği kişilere devlet tarafından sağlanmış koruma hizmetinin kaldırılması, sonraki 10 yıl süresince koruma verilmemesi, 10 yıl boyunca kamu fonlarının tasarrufuna ilişkin görevlerde bulunamaması, ateşli silah ruhsatının geri alınması, sonraki 10 yıl boyunca ateşli silah ruhsatı verilmemesi dahil pek çok konuda karar verebilecek.

Komisyon önceki ve şu anki iktidarı inceleyecek

İktidar partisi Prawo i Sprawiedliwo (PiS) ise komisyon kurulmasında herhangi bir politik alt metin bulunmadığını, komisyonun hem bir önceki iktidar hem de kendi iktidarları dönemini inceleyeceğini söylerken, koalisyon hükümetinin ortaklarından Solidarna Polska Partisi mensubu Tarım Bakan Yardımcısı Janusz Kowalski ise komisyon çalışmalarının, bir önceki AB Komisyonu Başkanı ve eski başbakan Donald Tusk ile yine eski başbakanlardan Waldemar Pawlak'ı Yüce Divan'a gönderilmesiyle sonuçlanmasını umduğunu belirtti.

Duda, milletvekili Jarosaw Kaczynski'nin uygulayıcısı

Ana muhalefet partisi Platforma Obywatelska (Vatandaş Platformu) Genel Sekreteri Marcin Kierwinski, normal ve demokratik bir ülkede bir Devlet Başkanı'nın böyle Stalinist bir yasayı imzalamayacağını belirtirken "Maalesef Başkan şaşırtmadı. Bir kez daha anayasayı ihlal etti ve bir kez daha anayasayı ihlal eden yasayı imzaladı. Başkan Duda'nın korkakça aldığı bu karar, aslında onun Polonya'nın başkanı olmadığını, milletvekili Jarosaw Kaczynski'nin emirlerini yerine getiren bir uygulayıcısı olduğunu gösteriyor" diyerek söz konusu komisyona üye vermeyeceklerini bildirdi. Polonya Halk Cephesi Partisi'de (PSL) komisyonun herhangi bir şeyi açıklığa kavuşturacak bir organ olmadığını, yalnızca PiS Partisi tarafından uydurulmuş suçlamalarla muhalefeti kırbaçlamak için kullanılacağını belirtmiş, komisyona üye vermeyeceklerini açıklamıştı. - VARŞOVA