Polonya'dan Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya'dan Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Polonya'dan Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs

Polonya, Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs gönderdiğini duyurdu.

Polonya, Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs gönderdiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Polonya Rus saldırısı altındaki Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürüyor. Ukrayna'ya Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana askeri yardım tedarikinde bulunan Polonya, 18 adet kundağı motorlu AHS Krab obüsü gönderdi. Gönderilen obüslerin kullanımı konusunda Polonya ordusu tarafından 100 adet Ukraynalı askerin eğitiminin tamamlandığı da açıklanırken, Polonya'nın bu yardımı sayesinde Ukrayna'nın elinde Batı üretimi obüslerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi. Söz konusu obüslerin ne zaman gönderildiğini ise belirtilmedi. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna Polonya Rusya Rus Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title