Polonya'dan Rusya'ya nota

Polonya yönetimi, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota verdi. Notada " Polonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin öldürülmesi çağrısında bulunan" eski Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Pavel Astahov hakkında derhal soruşturma açılması istendi.

Polonya'da Varşova Belediyesi'nin, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği görevlilerinin çocuklarının öğrenim gördüğü lise binasına el koymasının ardından iki ülke arasında patlak veren kriz tırmanıyor. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i Bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina yaptığı açıklamada, söz konusu notanın bir önceki Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Pavel Astahov'un Polonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin öldürülmesi çağrısından kaynaklandığını belirterek, "Polonya tarafı bu durumu sert bir şekilde protesto etti ve derhal ceza soruşturması açılarak failin cezalandırılması beklentisini dile getirdi" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İki ülke arasındaki son kriz geçtiğimiz cumartesi günü Varşova Belediyesi'nin Kielecka sokak 45 numaradaki Rusya Büyükelçiliği ve askeri görevlilerinin çocuklarının lise eğitimi aldığı binaya el koymasıyla patlak verdi. Varşova Belediyesi, Polonya Milli Savunma Bakanlığı'nın 1953 yılında Sovyetler Birliği Varşova Büyükelçiliği'ne ücretsiz ve süresiz olarak kullanması için verdiği binaya ilişkin sözleşmeyi 2010 yılında uzatmayarak elçilikten binayı tahliye etmesini istedi. Rusya ise söz konusu binanın diplomatik temsilcilik binası olduğunu ileri sürerek tahliyeyi reddetti. Mahkemeye taşınan anlaşmazlık, Varşova Belediyesi lehine sonuçlandı. Rusya Büyükelçiliği'nin verilen yasal süre içerisinde binayı boşaltmaması üzerine geçtiğimiz 29 Nisan'da belediye görevlileri, icra memurları ve polis eşliğinde çilingir yardımıyla okula girdi. Bu esnada Rusya Büyükelçiliği ile yapılan görüşmeler neticesinde okulun lojman bölümünde ikamet eden 27 kişi binayı boşaltarak büyükelçiliğin gösterdiği bir başka adrese taşındı.

"Polonya'nın Moskova Büyükelçisi'ni Moskova'da nehirde yüzer halde bulurlar mı merak ediyorum"

Varşova Belediyesi'nin okul binasına el koymasının ardından 30 Nisan'da, eski Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Pavel Astahov katıldığı bir Rus televizyon kanalında, "Polonya'daki duruma değinmek zorundayım. Yaşananlar diplomatik ilişkileri sürdüren tüm dünya ülkelerinin uymayı taahhüt ettiği 1961 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nin ciddi bir ihlali. Sadece ne yaptıklarına bakın. Onları evlerinden attılar, dinlenme merkezlerinden attılar, banka hesaplarını dondurdular, bizim diplomatik temsilciliğimizin bütün parasını aldılar, şimdi de okulumuzu aldılar. Biz nasıl karşılık veriyoruz? Öfke, büyükelçiyi çağırma, nota verme" ifadelerini kullanmıştı.

Astahov, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Adriejew'e geçtiğimiz yıl 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarında Varşova'daki Sovyet Askerleri Mezarlığı'ndaki törende Ukrayna savaşını protesto eden bir Ukraynalı kadın tarafından kırmızı boya atılmasını hatırlatarak, "Acaba Polonya'nın Moskova Büyükelçisi'ni Moskova'daki nehirde yüzer halde bulurlar mı" demişti. - VARŞOVA