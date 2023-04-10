Polonya'da Smolensk uçak kazasında hayatını kaybedenler anıldı

Polonya'da, Rusya'nın Smolensk kentinde aralarında dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ve eşi Maria Kaczynsk'nin de bulunduğu 96 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Smolensk kentinde 13 yıl önce meydana gelen ve aralarında dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ve eşi Maria Kaczynsk'nin de bulunduğu 96 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Polonya'da düzenlenen anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Duda, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Kaczynski ve eşinin Krakow'daki Wawel Şatosu'nda bulunan mezarlarını ziyaret etti. Kacznyski çiftinin tek çocuğu Marta Kaczynski'nin de katıldığı ziyarette Duda, çiftin mezarına çelenk bırakıp dua etti. Smolensk yakınlarında hayatını kaybedenlerin Katyn'de Sovyetler tarafından öldürülen Polonyalı subayları anmaya giden ve kendilerini Polonya davasına adamış kişiler olduğunu söyleyen Duda, "Bu kişiler Polonya için çok şey yapmış çok değerli insanlardı. Bugüne Polonya için çalışmalarına devam edememelerinin üzüntüsü kaldı. Ancak biz bu çalışmaları devam ettirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, umarım onların hayal ettiği gibidir" şeklinde konuştu.

Duda, öğleden sonra ise başkent Varşova'daki Powazki Askeri Mezarlığı'nda düzenlenecek törene katılacak.

Smolensk: Polonya halkını bölen uçak kazası

Katyn ormanında Sovyetler Birliği İçişleri Halk Komiserliği (NKWD) görevlileri tarafından 1940 yılında öldürülen 22 bine yakın Polonyalı subayı anmak için 10 Nisan 2010 tarihinde Polonya'dan Rusya'nın Smolensk kentine giden ve içerisinde dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin de bulunduğu Tupolev Tu-154 uçağı iniş sırasında düşmüştü. Olayda Kaczynski ve eşi, milletvekilleri, Polonya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı dahil 96 yolcu hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında Polonya tarafından oluşturulan soruşturma komisyonu, uçağın elverişsiz hava koşulları nedeniyle başka bir havaalanına yönlendirildiğini fakat pilotun törene geç kalınacağını söylemesi üzerine Smolensk'teki küçük bir havaalanına iniş yaparken ağaçlara çarparak düştüğünü belirtmişti. İktidar partisi ve destekçileri uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü iddia ederken, muhalefet partileri ise uçağın pilot hatası yüzünden düştüğünü belirtiyor. Söz konusu uçak kazası halen Polonya halkını sert bir şekilde bölen konular arasında yer alıyor. - VARŞOVA