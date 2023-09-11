Polonya'da seçim öncesi Alman Büyükelçiliği tartışması

Polonya'da 15 Ekim'de gerçekleşecek parlamento seçimleri öncesinde iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, Alman Büyükelçiliğinin emeklilik yaşını yükseltmesini emretmeye çalıştığını gösteren bir video yayımladı.

Polonya'da 15 Ekim'de gerçekleşecek parlamento seçimleri ve 4 soruluk referandum öncesinde iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, Alman Büyükelçiliğinin Varşova'ya emeklilik yaşını yükseltmesini emretmeye çalıştığını gösteren mizahi bir video yayımladı.

Hukuk ve Adalet Partisi'nin X hesabından paylaşılan videoda, parti lideri Jaroslaw Kaczynski yer aldı.

Almanya karşıtı söylemler, Hukuk ve Adalet Partisinin üçüncü kez iktidara gelmek için yürüttüğü kampanyada önemli bir yer tutuyor.

Mevcut iktidar, Polonya'nın en büyük muhalefet grubu Sivil Platform'un (KO) lideri eski Başbakan Donald Tusk'u da Almanya'nın etkisinde bir lider olarak lanse ediyor.

Bugün yayımlanan seçim kampanyası kapsamındaki videoda, senaryo gereği iktidar partisinin lideri Kaczynski, Alman Büyükelçiliğinden gelen bir telefona cevap veriyor şeklinde gösteriliyor.

Arayan kişi, Almanca "iyi günler" dedikten sonra konuşmasını Lehçe sürdürüyor ve "Alman Büyükelçiliğinden arıyorum ve Polonya'daki emeklilik yaşı hakkında konuşmak istiyorum. Emeklilik yaşının Başbakan Tusk döneminde olduğu gibi olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Kaczynski ise "Lütfen Şansölye'ye özürlerimi iletin ama bu konuda referandumda karar verecek olan Polonya halkıdır. Tusk artık lider değil ve bu alışkanlıklar sona erdi." şeklinde yanıt veriyor.

Mevcut hükümet, 2017'de emeklilik yaşını kadınlar için 60'a, erkekler için 65'e düşürme kararı almıştı. Daha önce 2012'de Tusk hükümeti, emeklilik yaşını kadınlar için 60'tan 67'ye, erkekler için 65'ten 67'ye yükseltmişti.