Polonya'da Parlamento Seçimleri Öncesi Liderler Tartışacak

Polonya'da 15 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri ve referandum öncesinde siyasi parti liderleri televizyon programında bir araya gelecek. Tartışma, seçime 6 gün kala yapılacak ve liderlere genel düşüncelerini ifade etme fırsatı verilecek. Tartışma programı TVP tarafından yayımlanacak.

Polonya'da 15 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri ve 4 soruluk referandum öncesinde siyasi parti liderleri, televizyon programında bir araya gelecek.

Polonya medyasındaki haberlere göre, seçime 6 gün kala yapılacak tartışma bir saat sürecek.

Altışar sorunun yöneltileceği liderlere genel düşüncelerini ifade etmeleri için de süre verilecek.

Tartışma, yerel saatle 18.30'dan itibaren kamu yayıncısı TVP tarafından yayımlanacak.

Tartışmada hükümeti Başbakan Mateusz Morawiecki temsil edecek.

Polonya'nın en büyük muhalefet partisi Sivil Platformun (PO) lideri ve eski Başbakan Donald Tusk'un yanı sıra diğer katılımcılar arasında merkez-karşıt koalisyonun başkanı Szymon Holownia, Sol Partiyi temsil eden Milletvekili Joanna Scheuring-Wielgus ve aşırı sağcı Konfederasyon Partisinin eş lideri Krzysztof Bosak yer alıyor.

Ülkede 2007'de yapılan son tartışma programında Tusk ile Hukuk ve Adalet Partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski bir araya gelmiş ve tartışma, seçim sonuçlarını doğrudan etkilemişti.

Tusk, halkın günlük sorunlarıyla daha içli dışlı görünmüş ve Kaczynski'nin bilemediği temel ürünlerin fiyatlarını bilmişti.

Tusk, seçimi kazanarak 8 yıl boyunca Polonya'yı yönetmişti.

Son anketlere göre, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi ilk sırada yer alsa da meclis çoğunluğunu kazanamıyor. En yakın rakibi Donald Tusk liderliğindeki Sivil Koalisyon ise sadece birkaç puan geride ve son dönemde oy oranının arttığı gözlemleniyor.

Tusk ve iki muhalefet partisinin birleşmesi durumunda iktidar partisini yenme şansları oluyor ancak henüz bir koalisyon bulunmuyor.