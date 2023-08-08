Polonya'da milletvekili seçimleri 15 Ekim'de yapılacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkede milletvekili seçimlerinin 15 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Seçimlere katılım çağrısı yapan Duda, Polonya'nın geleceğinin herkesin meselesi olduğunu vurguladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkede milletvekili seçimlerinin 15 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Polonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, genel seçime ilişkin tarihe karar verildiği ifade edildi.

Buna göre, ülkede milletvekili seçimleri 15 Ekim 2023 Pazar günü yapılacak.

Duda, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Seçimlere katılın! Tarih konusunda Devlet Seçim Komisyonu'ndan yeni aldığım olumlu görüşten hareketle bu seçimlerin 15 Ekim'de yapılmasına karar verdim. Polonya'nın geleceği hepimizin meselesidir! Haklarınızı kullanın!" ifadesine yer verdi.