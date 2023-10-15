Polonya'da Hukuk ve Adalet Partisi seçimin galibi

Polonya'da yapılan genel seçimlerde Hukuk ve Adalet Partisi'nin oyların yüzde 36,8'ini alarak seçimin galibi olması bekleniyor. Seçim sonuçlarına göre ana muhalefet bloğu Vatandaş Koalisyonu ise oyların yüzde 31,6'sını kazandı.

Polonya'da oy verme işleminin sona ermesinin ardından yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, iktidarda olan Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) oyların yüzde 36,8'ini alarak seçimin galibi olması bekleniyor.

Polonya'da düzenlenen genel seçimde TSİ 08.00'de başlayan oy verme işleminin TSİ 22.00'de sona ermesinin ardından oy sayım işlemi başladı. Sandıkların kapanmasının ardından yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, 8 yıldır iktidarda olan Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) oyların yüzde 36,8'ini alarak seçimin galibi olması bekleniyor. Anketlere göre ana muhalefet bloğu Vatandaş Koalisyonu'nun (Koalicja Obywatelska) oyların yüzde 31,6'sını, Polonya Halk Cephesi PSL ile Polonya 2050 partilerinin oluşturduğu Üçüncü Yol (Trzecia Droga) koalisyonu oyların yüzde 13'ünü, Yeni Sol (Nowa Lewica) oyların yüzde 8,6'sını ve aşırı sağcı Konfederacja Partisi ise oyların yüzde 6,2'sini alması öngörülüyor. Seçim barajının siyasi partiler için yüzde 5, siyasi ittifaklar için ise yüzde 8 olduğu Polonya'da sandık çıkış anketlerine göre 460 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Sejm'de PiS'in 200 sandalye, Vatandaş Koalisyonu'nun 163, Üçüncü Yol'un 30, Konfederacja Partisi'nin ise 12 sandalye kazanması bekleniyor.

Ülkede genel seçimlerle eş zamanlı olarak ayrıca 4 sorudan oluşan referandum da düzenlendi. Vatandaşlara, "Avrupa bürokrasinin dayattığı zorunlu yeniden yerleştirme mekanizmasıyla Ortadoğu ve Afrikalı binlerce yasadışı göçmen alınmasını destekliyor musun?", "Polonya'nın Belarus sınırına yerleştirdiği bariyerlerin kaldırılmasını destekliyor musun?", "Emeklilik yaşının yeniden 67'ye çıkarılmasını destekliyor musun?" ve "Polonyalıların ekonominin stratejik sektörleri üzerindeki kontrolü kaybetmesine yol açacak şekilde devlete ait varlıkların yabancılara satılmasını destekliyor musun?" soruları yöneltildi. Muhalefet partileri seçmenlere "büyük bir yalan ve manipülasyon" olarak niteledikleri referanduma katılmamalarını tavsiye etmişti.

Kayıtlı 29 milyonu aşkın seçmenin bulunduğu Polonya'da seçimlere katılım oranı yüzde 72,9 olarak açıklandı. - VARŞOVA