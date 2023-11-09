Polonya'da Halkın Yarısı Cumhurbaşkanının Hükümeti Kurma Kararına Katılmıyor

Polonya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, halkın yüzde 50'sinden fazlası, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın mevcut Başbakan Mateusz Morawiecki'ye yeni hükümeti kurma görevini verme kararına katılmıyor.

Polonya'daki yeni bir kamuoyu araştırmasına göre, halkın yüzde 50'sinden fazlası, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın mevcut Başbakan Mateusz Morawiecki'ye yeni hükümeti kurma görevini verme kararına katılmıyor.

Pollster Araştırma Enstitüsünün Super Express gazetesi için yaptığı ankete katılanların yüzde 52'si, Cumhurbaşkanı Duda'nın, hükümeti kurma görevini görevdeki Morawiecki'ye vererek doğru bir hamle yapmadığına inanıyor.

Katılımcıların yüzde 38'i Duda'nın kararını desteklerken, yüzde 10'unu konuyla ilgili fikir beyan etmedi.

Anketin, 7-8 Kasım'da 1014 Polonyalı ile gerçekleştirildiği kaydedildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, 15 Ekim'deki seçimlerin ardından 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, hükümeti kurma görevini seçimlerde birinci olan ancak meclis çoğunluğunu sağlayamayan Hukuk ve Adalet Partisinin temsilcisi mevcut Başbakan Morawiecki'ye vermişti.

Seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) yüzde 35,38 oy alarak birinci gelmişti.

PiS'yi, yüzde 30,70 ile ana muhalefet bloku Sivil Koalisyon, ardından da yüzde 14,4 ile Üçüncü Yol İttifakı izledi. Yeni Sol Parti yüzde 8,61, aşırı sağcı Konfederasyon Partisi yüzde 7,16 oy almıştı.

PiS, birinci gelmesine rağmen Meclis çoğunluğunu kaybetmişti. Bu durumda üç muhalefet partisinin Meclis çoğunluğu için koalisyon kurması bekleniyor.