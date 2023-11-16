Polonya'da Filistin'e destek yürüyüşü yasaklanmadı

Polonya'da mahkeme, Varşova Belediyesinin 18 Kasım'da yapılması planlanan Filistin'e destek yürüyüşünü yasaklama kararını reddetti. Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, mahkemenin kararını kabul ettiklerini ve güvenlik önlemlerinin alınması için polisi dikkatli olmaya çağırdığını belirtti.

Polonya'da mahkeme, Varşova Belediyesinin 18 Kasım'da yapılması planlanan Filistin'e destek yürüyüşünü yasaklama kararını reddetti.

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin detayları paylaştı.

Trzaskowski, "Mahkeme, Varşova Belediyesi ve polis tarafından, hafta sonu için planlanan ve güzergahı Ochota'daki dar sokaklardan geçen Filistin yanlısı gösterinin güvenliği konusunda dile getirilen şüpheleri paylaşmadı. Bu kararı kabul ediyoruz. Aynı zamanda, olası tehlikeli olayların önlenmesi için polisi dikkatli olmaya çağırıyorum. Gösteriye katılanların ve bölge sakinlerinin güvenliği her şeyden önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe ilişkin güvenlik kaygılarını dün yaptığı paylaşımda dile getiren Trzaskowski, "Bu durum Filistin- İsrail çatışmasıyla ilgili olarak bu hafta sonu yapılması planlanan gösteri için de geçerlidir. Kararımız, kanunen toplantılar sırasında güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasından sorumlu olan başkent polisinin tutumuna dayanmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trzaskowski, daha önce yapılanların aksine 18 Kasım'daki yürüyüşün İsrail Büyükelçiliğinin binasında sona ereceğini ve bunun güvenli olmadığını öne sürmüştü.

Varşova'da 7 Ekim'den bu yana hem Filistin hem de İsrail'i destekleyen bazı gösterilerin yapılmasına izin verilmişti. Benzer etkinlikler Polonya'nın diğer şehirlerinde de düzenlenmişti.