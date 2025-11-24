Haberler

Polonya'da Demiryolu Sabotajında Ukraynalı Tutuklama

Güncelleme:
Polonya'da iki demiryolu hattında sabotaj girişimlerine karıştığı belirlenen Ukrayna vatandaşı Volodymyr B. tutuklandı. Diğer 4 Ukrayna vatandaşı serbest bırakılırken, olayın arkasında Rus istihbaratının etkisi olduğu iddia ediliyor.

Polonya'da 15-16 Kasım'da iki farklı demiryolu hattında iki farklı sabotaj eylemine karıştığı belirlenen Volodymyr B. isimli Ukrayna vatandaşı tutuklandı. Eylemi düzenleyen Oleksandr Kononnow ile Jewhienij Iwanow isimli 2 Ukrayna vatandaşı Belarus'a kaçarken, olayın ardından gözaltına alınan diğer 4 Ukrayna vatandaşı ise serbest bırakıldı.

Polonya Ulusal Savcılığı 15-16 Kasım'da iki farklı demiryolu hattında iki farklı sabotaj girişimine karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna vatandaşı Volodymyr B. isimli Ukrayna vatandaşının çıkarıldığı mahkemece 3 ay süreliğine tutuklandığını duyurdu. Ulusal Savcılık, Wolodymyr B.'nin faillerden Yevhenij Iwanow'u geçtiğimiz Eylül ayında keşif yapması amacıyla bölgeye götürdüğünü, patlayıcı maddelerin yerleştirileceği noktayı seçmesi ve görüntü kaydedici bir cihazla raylara metal bir unsur yerleştirmesini mümkün kıldığını belirtti. Rus istihbaratına çalışmak ve sabotaj eyleminin faillerine yardımcı olmak suçlarından tutuklanan Volodymyr B. müebbet hapis cezasıyla yargınalabilecek.

4 Ukraynalı serbest bırakıldı

Polonya Ulusal Savcılığı sabotaj olayına karıştıkları gerekçesiyle geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 4 Ukrayna vatandaşının ise serbest bırakıldığını bildirdi. Söz konusu kişilerin sabotaj olayının faillerine bilinçli olmadan yardım ettiklerini belirten Ulusal Savcılık, toplanan delillerin bu kişilere suçlama yöneltilmesi için temel oluşturmadığını aktardı. Gözaltına alınan bu kişilerden birinin Oleksandr Kononnow ile Jewhienij Iwanow'u bölgeye götüren şoför olduğu, buraya kimleri, ne amaçla taşıdığını bilmediği belirtildi. Söz konusu 4 Ukrayna vatandaşının bir süredir Polonya'da yaşadığı ancak birbirlerinden haberdar olmadıklarını kaydedildi.

Ne olmuştu

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 18 Kasım'da parlamentoda yaptığı konuşmada ülkedeki iki farklı demiryolu hattında iki farklı sabotaj girişimi gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Varşova-Lublin demiryolu hattı Mika köyü yakınlarında 300 metre uzunluğunda elektrik kablosundan ateşleyici bir cihaz kullanılarak demiryoluna yerleştirilen C4 patlayıcının patlatıldığını belirten Başbakan Tusk, Lublin Voyvodalağı'nda yer alan Golab tren istasyonu yakınlarında ise büyük ihtimalle treni raydan çıkarmak amacıyla raylara çelik bir kelepçe takıldığını söylemişti. Her iki eylemin arkasında uzun süredir Rusya'ya çalışan 2 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu ifade eden Tusk, bu kişilerden birinin 2025 Mayıs ayında Ukrayna'da sabotaj eylemleri düzenlediği gerekçesiyle Lviv mahkemesince mahkum edildiğini, Donbas'ta ikamet ediyor görünen ikinci kişinin ise 2025 sonbaharında Belarus üzerinden Polonya'ya giriş yaptığını aktarmıştı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, sabotaj girişiminde bulunmaktan sorumlu tuttukları Ukrayna vatandaşları Jewhienij Iwanow ve Oeksandr Kononow'un eylemlerinin hemen ardından Terespol sınır kapısı üzerinden Belarus'a geçtiklerini duyurmuştu. Wewior, söz konusu 2 Ukraynalının iadesi için Belarus'un Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na protesto notası verdiklerini bildirmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
