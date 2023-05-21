Polonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması tamamlandı

Polonya'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması tamamlandı. Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de sona ermesiyle sandıklar kapandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Polonya'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması tamamlandı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız seçime yine yoğun ilgi gösterdi. Sorunsuz ve gayet rahat bir ortam içerisinde oylar kullanıldı ve mühürlenen oy pusulaları ülkemize gönderilmek üzere resmi kuryelere teslim edilecek." dedi.

Fırat, siyasi parti temsilcilerinin de kuryelere her aşamada eşlik ettiğini belirtti.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023