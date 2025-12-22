Haberler

Polonya'da 1 kişi casusluk suçlamasıyla tutuklandı

Polonya İç Güvenlik Ajansı, 40 yaşındaki bir vatandaşı yabancı istihbarat için casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Söz konusu kişinin demiryolu altyapısı ve askeri sevkiyatlar hakkında bilgi topladığı belirlendi. Mahkeme, tutuklamaya 3 ay süreyle onay verdi.

Polonya'da 40 yaşındaki bir şahıs, yabancı istihbarat yararına casusluk yaptığı suçlamasıyla 3 ay süreliğine tutuklandı.

Polonya'da casus operasyonu düzenlendi. Polonya İç Güvenlik Ajansı ABW tarafından ülkenin kuzeyindeki Trojmiasto bölgesinde 1 kişi gözaltına aldı. Polonya Özel Kuvvetler Bakanı Tomasz Siemoniak ismi açıklanmayan şüphelinin 40 yaşında ve Polonya vatandaşı olduğunu, yabancı istihbarata onların yararına faaliyet göstermeye hazır olduğunu bildirdiğini söyledi. Tomasz Siemoniak gözaltı işlemi sırasında gerçekleştirilen aramada, söz konusu kişinin demiryolu altyapısını, demiryolu üzerinden yapılan askeri sevkiyatları kaydettiğine ilişkin kanıtların da ele geçirildiğini bildirdi. Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, casuslukla suçlanan Polonya vatandaşı çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 ay süreliğine tutuklandı.

Tusk, demiryolu hattında sabotaj girişimi gerçekleştiğini açıklamıştı

Polonya Başbakanı Donald Tusk geçtiğimiz Kasım ayında ülkede iki farklı demiryolu hattında sabotaj girişimi gerçekleştiğini açıklamıştı. Donald Tusk, Varşova-Lublin demiryolu hattı Mika köyü yakınlarında demiryoluna yerleştirilen C4 patlayıcınının patlatıldığını, Lublin Voyvodalığı'nda yer alan Golab tren istasyonu yakınlarında ise treni raydan çıkarmak amacıyla raylara çelik kelepçe takıldığını bildirmişti. Her iki eylemin ardında Rus istihbaratına çalışan Jewhienij Iwanow ve Oleksandr Kononow isimli 2 Ukrayna vatandaşının olduğu açıklanmış, bu kişilerin sabotaj eylemlerinin hemen ardından Belarus'a kaçtıkları bildirilmişti. Söz konusu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla Polonya makamları tarafından gözaltına alınan 4 Ukrayna vatandaşı ise daha sonra serbest bırakılmıştı. - VARŞOVA

