Polonya'da "Bölünürsek düşeriz" temalı güvenlik forumu başladı

Polonya'da düzenlenen Varşova Güvenlik Forumu, Rus insansız hava araçlarının (İHA) hava sahası ihlalleri yaptığı bir dönemde 90 ülkeden liderlerinin, bakanlarının, askeri yetkililerinin ve güvenlik uzmanlarının katılımıyla bugün başladı.

Rusya'nın insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ilk ihlal ettiği Polonya'nın başkenti Varşova, 90 ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı güvenlik forumuna ev sahipliği yapıyor. Dışişleri ve Savunma Bakanlarının aralarında olduğu politikacılar, askeri yetkililer ve uzmanların katıldığı Varşova Güvenlik Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya- Ukrayna savaşına değinerek, "Bu savaş aynı zamanda bizim de savaşımız. Bu birisinin Ukrayna'yı sevip sevmediği ya da Ukrayna ile olan geçmişinin iyi ya da kötü olduğu ile ilgili değildir. Bu güvenlik ve Avrupa medeniyetinin hayatta kalması ile ilgili bir sorundur. Savaşlar önce zihinlerde ve kalplerde kazanılır veya kaybedilir ondan sonra savaş alanlarında" diye konuştu.

Ukrayna ile dayanışma çağrısında bulunan Tusk, "Bu savaşı kaybedersek sonuçları yalnızca bizim neslimizi değil gelecek nesilleri de etkileyecek. Polonya'da, Avrupa'nın her yerinde, ABD'de ve dünyanın her yerinde etkisini gösterecek. Bu konuda yanılsamaya kapılmayalım" dedi.

"Moskova'nın Ukrayna topraklarına ilişkin yeni sınır çizmesine izin vermeyeceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Varşova Güvenlik Forumu'na video konferans yoluyla katıldı. Katılımcılara hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşmasında, Rusya'nın artan saldırılarına vurgu yaptı. Zelenskiy, Moskova'nın Ukrayna topraklarına ilişkin yeni sınır çizgileri çizmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Doğu Avrupa'daki çatışmayı sona erdirme çabalarını desteklediğini yineledi. Zelenskiy ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılması gerektiğini ve bunun gerçekleşeceğinden emin olduğunu da vurguladı.

Son bir haftada Polonya, Estonya, Romanya, Danimarka, Norveç ve İsveç'teki dron tehditlerine dikkat çeken Zelenskiy, "Burada tek seferlik veya büyük çaplı bir saldırıdan bahsetmiyorum. Burada eğilimlerden bahsediyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bunların hepsi risklerdir. Kesinlikle uluslararası hava sahasının ihlali ve de sınır ihlalidir. Avrupa'nın Rusya'nın saldırgan eylemleriyle tehdit altında olduğunu gösteriyor. Bu nedenle herkesi savunmalıyız ve bu nedenle Avrupa ve elbette ABD ile birlikte ortak bir yanıt verebilir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den ortak hava kalkanı önerisi

Karşı karşıya kalınan tehditlerin ancak birlikte üstesinden gelinebileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Özgür bir Ukrayna olmadan özgür bir Polonya olmayacak" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Varşova Güvenlik Forumu sunucusunun kendisinin Avrupa ve Ukrayna destekçisi ülkelerden beklentilerine ilişkin bir sorusuna ise "Ukrayna, Polonya ve tüm ortaklarımıza Rus hava tehditlerine karşı ortak tam güvenilir bir kalkan inşa etmeyi öneriyor" cevabını verdi. Zelenskiy, "Bu mümkün. Ukrayna Rus insansız hava araçlarına ve füzelerine karşı koyabilir" diye ekledi.

"Rusya'nın provokasyonlarına hazırlık yapmalıyız"

Varşova Güvenlik Forumu Başkanı Profesör Katarzyna Pisarska da konuşmasında, Ukrayna'ya yönelik artan Rus saldırılarına dikkat çekerek, "İHA'larla şehirlere, hastanelere, okullara kasıtlı saldırılar yapıldı. Bunlar kasıtlı ve tarif edilemez savaş suçlarıdır" dedi.

Polonya ve Romanya'nın hava sahasının ihlal edilmesinin kazara olmadığının ve çok uzun süredir hesaplanmış eylemler olduğunu vurgulayan Pisarska, "Polonya sadece bir sınır ülkesi değil, Avrupa güvenliğinin vazgeçilmez bir parçası. Ukrayna'ya tedarik ve destek sağlayan lojistik köprü olmaya devam ediyor. Polonya hazır, yetkin ve Avrupa'nın savunması için vazgeçilmez. Bu nedenle, sadece Polonya'da değil, tüm transatlantik ittifak ve tüm ülkelerin görevi, bu provokasyonlara direnmekle kalmayıp, hazırlık yapmak ve ne yapılması gerektiğini çok iyi bilmektir. Ukrayna'nın zaferini sağlamalıyız. Avrupa'nın küresel güvenliğin bir parçası olabileceğini kanıtlamalıyız ve son olarak bir sonraki savaş kapımıza dayanmadan önce toplumlarımızı güçlendirmeliyiz" diye konuştu.

Varşova Güvenlik Forumunda gündem Avrupa'nın güvenliği

Polonya'da 2 gün sürecek Varşova Güvenlik Forumu'nda Avrupa ve küresel güvenlik konuları masaya yatırılacak. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı, Avrupa'nın güvenliği, AB'nin nasıl korunacağı ve ABD dahil NATO ülkeleriyle atılabilecek adımlar ele alınacak.

Forum sırasında Polonya-Fransa-Almanya (Weimar Üçgeni) Dışişleri Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek. Varşova Güvenlik Forumu, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği soykırım suçlarının kovuşturulmasına ayrılmış "Kanıtlardan Hesap Verebilirliğe: Rusya'nın Soykırım Suçlarından Yargılanması" başlıklı özel bir oturuma ev sahipliği yapacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg da foruma katılan isimler arasında yer alırken, Ukrayna hükümetini ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha temsil ediyor.

Stoltenberg'e Özgürlük Şövalyesi Ödülü

Yarın akşam sona erecek forum sırasında eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e de Orta ve Doğu Avrupa'da özgürlük ve demokrasi değerlerinin savunulmasına yaptığı katkılardan ötürü Özgürlük Şövalyesi Ödülü verilecek. - VARŞOVA