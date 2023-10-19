Polonya Cumhurbaşkanı, yeni hükümetin kurulması için istişarelerde bulunacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yeni parlamentoda temsil edilecek siyasi partilerin temsilcilerini 24-25 Ekim'de yeni hükümetin kurulmasına ilişkin istişarelerde bulunmaya davet etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yeni parlamentoda temsil edilecek siyasi partilerin temsilcilerini 24-25 Ekim'de yeni hükümetin kurulmasına ilişkin istişarelerde bulunmaya davet etti.

Polonya Cumhurbaşkanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 15 Ekim'deki genel seçimler ve referandum sonrasındaki sürece ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Önümüzdeki salı ve çarşamba günleri (24-25 Ekim), Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın daveti üzerine Sejm'in (Polonya parlamentosunun alt kanadı) 10. döneminde temsil edilecek partilerin temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda istişareler gerçekleştirilecek. Toplantılar, partilerin seçimlerde elde ettiği sonuçlara göre sıralanarak ayrı ayrı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Polonya Anayasası'na göre, cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini herhangi bir kişiye verebilir.

Duda, hafta başında yaptığı açıklamada, geleneksel olarak bu görevin seçimleri birinci tamamlayan partinin liderine verildiğini söylemişti.

Muhalefet koalisyonunun kurulması bekleniyor

Polonya Ulusal Seçim Komisyonu, oy sayımını, 17 Ekim'de tamamladı. Buna göre, Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) seçimleri yüzde 35,38 oy oranıyla birinci tamamladı.

Seçimde PİS'i, yüzde 30,70 ile eski Başbakan Donald Tusk'un liderliğindeki ana muhalefet bloku Sivil Koalisyon, ardından da yüzde 14,4 ile Üçüncü Yol ittifakı izledi. Yeni Sol Parti yüzde 8,61, aşırı sağcı Konfederasyon Partisi yüzde 7,16 oy aldı.

Ülkede, seçim barajı, partiler için yüzde 5, ittifaklar için yüzde 8 olarak belirleniyor.

Sayımda, yüzde 35,38 oy alan ve birinci olan PİS, diğer partilerin sonuçlarına göre Meclis çoğunluğunu kaybediyor. Bu durumda 3 muhalefet partisinin koalisyon kurarak Mecliste çoğunluğu alması öngörülüyor.