Polonya Cumhurbaşkanı Ukrayna'nın NATO üyeliği için çaba sarf ediyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın saldırılarına rağmen Ukrayna'nın galip geleceğini belirterek Vilnius'taki NATO zirvesinin mümkün olduğunca belirleyici olması ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin net perspektif getirmesi için mümkün olan her şeyi yapıyoruz.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın saldırılarına rağmen Ukrayna'nın galip geleceğini belirterek "Vilnius'taki NATO zirvesinin mümkün olduğunca belirleyici olması ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin net perspektif getirmesi için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya gelen Duda, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy basın toplantısı düzenledi.

Duda, Polonya-Belarus sınırının yıllardır hibrit saldırı altında olduğunu belirterek söz konusu bölgenin güvenliğinin güçlendirildiğini kaydetti.

Wagner Grubu ve Rusya'nın Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağını açıklandığını anımsatan Duda, Polonya ve bölgesindeki güvenlik mimarisinin değiştiğini vurguladı.

Duda, Ukrayna'nın güvenliğinin tüm Avrupa'nın güvenliği olduğunu söyleyerek "Rusya'nın saldırılarına rağmen Ukrayna galip gelecek. Vilnius'taki NATO zirvesinin mümkün olduğunca belirleyici olması ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin net perspektif getirmesi için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda da Ukrayna'nın 2014'ten beri anayasasını "kanla" yazdığını ve bağımsızlığını savunduğunu ifade etti.

Nauseda, "Ukrayna halkına iletmek istediğim mesaj şudur: Ukrayna asla yalnız kalmayacaktır. Ukrayna Avrupa ailesine aittir. Avrupa Birliği için üyelik müzakerelerine bu yıl içinde başlamalıyız." ifadelerini kullandı.