Polonya Cumhurbaşkanı Ukrayna ile Tahıl Krizini Değerlendirdi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna ile yaşanan tahıl krizinin kendi aralarında çözmeleri gereken bir mesele olduğunu belirterek, ilişkileri etkilemeyeceğine inandığını söyledi. Duda, Ukrayna'nın yeniden inşası için işbirliği ve desteğin önemine vurgu yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna ile yaşanan tahıl krizinin kendi aralarında çözmeleri gereken bir mesele olduğunu belirterek, "Normal şartlar altında bu durumun ilişkilerimizi önemli ölçüde etkileyebileceğine inanmıyorum." dedi.

"Ukrayna'nın Yeniden İnşası için Ortak Gelecek Kongresi"nde konuşan Duda, Ukrayna ile Polonya arasında işbirliği ve desteğin tarihi boyuta sahip olduğunu ifade etti.

Duda, siyasi ya da hukuki bir anlaşmazlığın tüm bu mirası rayından çıkaramayacağını belirterek, "Ukrayna ile yaşanan tahıl krizi kendi aramızda çözmemiz gereken bir mesele. Normal şartlar altında bu durumun ilişkilerimizi önemli ölçüde etkileyebileceğine inanmıyorum." diye konuştu.

Ukrayna'nın sadece bağımsızlığını koruması için değil, aynı zamanda Ukrayna ekonomisinin sağlıklı şekilde ilerlemesine yardımcı olmak için her türlü çabayı gösterdiklerini dile getiren Duda, "Bu husus, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılma arzusu ve bu hedefe ulaşmak için yerine getirmesi gereken koşullar bağlamında da büyük önem taşımaktadır. Ukrayna'yı, ülkeyi savaşın yıkımından kurtarmaya yardım ederek destekleyebiliriz. Burada Polonyalı girişimciler için büyük bir rol görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim kendi güçlü tarım sektörümüz var"

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da Politico internet sitesine verdiği demeçte, ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini ancak çiftçilerini de koruması gerektiğini belirtti.

Rau, "Polonya ne kadar güçlü olursa Ukrayna'ya o kadar çok yardım edebilir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya ile savaştan güçlü bir devlet ve canlı bir ekonomiyle çıkması için destek sağladıklarını vurgulayan Rau, "Ancak biz hiçbir zaman Ukrayna tahılının ana alıcısı olmadık. Bizim kendi güçlü tarım sektörümüz var. Rusya'nın işgalinden önce Ukrayna hasadının yüzde 1'inden azı Polonya pazarında satılıyordu ve çoğu Afrika ve Asya'daki orta gelirli ülkelere gidiyordu." dedi.

Rau, 2023'ün ilk 4 ayında Ukrayna'dan Polonya'ya bir yıl öncesine kıyasla 600 kat daha fazla buğday ihraç edildiğini, bunun da pazarda aksamalara ve Polonyalı çiftçilerin zarar görmesine neden olduğunu belirtti.

Krizin kronolojisi

AB Komisyonunun Ukrayna tahılına uygulanan kısıtın süresinin uzatılmayacağını açıklamasının ardından Polonya, Ukrayna'dan tahıl ithalatında uyguladığı ambargonun süresini uzatma kararı almıştı.

Varşova'nın bu adımı, Kiev'in DTÖ'ye şikayette bulunmak da dahil olmak üzere sert tepki vermesine neden olmuştu. Buna karşılık Varşova, yaptırım listesine daha fazla Ukrayna malı eklenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Avrupa'daki bazı kesimleri, tahıl ihracatı konusunun Rusya'ya fayda sağlamasına izin vermekle suçlamıştı.

Zelenskiy'nin sözleri Polonya'nın tepkisine yol açmış, Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 20 Eylül'de iki önemli açıklama yapmıştı.

Morawiecki, Polsat News televizyonuna verdiği ilk demeçte, "Ukraynalı yetkilileri uyarıyorum, eğer çatışmayı bu şekilde tırmandırırlarsa Polonya topraklarına ithalat yasağına daha fazla ürün ekleyeceğiz." demiş, akşam saatlerinde yaptığı ikinci açıklamada ise "Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz, çünkü artık kendimizi en modern silahlarla silahlandıracağız." ifadesini kullanmıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda da 21 Eylül'deki açıklamasında, "Polonya'nın güvenliğini artırmak için milyarlarca dolara satın aldığımız yeni silahlarımızı bir başkasına devredemeyiz." demişti.

Duda, iki ülke arasında daha önce imzalanan tedarik sözleşmelerinin gereğini yerine getirdiklerini ve getirmek zorunda olduklarını belirtmiş, ordunun stoklarından çıkarılan teçhizatın bir kısmının, bugüne kadar eski Sovyet silahlarının transfer edildiği gibi Ukrayna'ya transfer edilebileceğini kaydetmişti.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau, 21 Eylül'de X hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde Ukraynalı siyasetçilerin açıklamalarında Polonya ile Rusya'yı kıyasladığını ve bunun son derece incitici olduğunu belirterek, "Polonya halkının Ukrayna makamlarının iyi niyetine olan güvenini yeniden tesis etmek için muazzam bir çalışma gerekecektir." ifadesini kullanmıştı.