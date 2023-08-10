Polonya Cumhurbaşkanı Duda, yeni Sağlık Bakanı atadı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Milletvekili ve doktor Katarzyna Sojka'yı, tepkiler üzerine istifa eden Adam Niedzielski'nin yerine yeni Sağlık Bakanı atadı. Duda, Sojka'nın bir doktor olarak vatandaşların ihtiyaçlarını bileceğini belirtti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Milletvekili ve doktor Katarzyna Sojka'yı, tepkiler üzerine istifa eden Adam Niedzielski'nin yerine yeni Sağlık Bakanı atadı.

Cumhurbaşkanı Duda, düzenlenen törende, Sojka'nın, bir doktor olarak vatandaşların neye ihtiyaç duyduğunu bileceğini söyledi.

Sojka'nın başarılı olacağına inandığını belirten Duda, bu görevi deneyimli bir doktora vermekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Polonya'da bulunan özel yayın kuruluşu TVN, 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni reçete düzenlemeleri nedeniyle Poznan şehrindeki hastaların ağrı kesici alamadığına ilişkin görüntüler yayımlamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan doktor Piotr Pisula, söz konusu düzenlemeler yüzünden hastalara gerekli ilaçları yazamadığını söylemişti. Eski Sağlık Bakanı Niedzielski, daha sonra Pisula'nın kişisel bilgilerini sosyal medya hesabında yayımlamıştı.

Doktor Pisula, 7 Ağustos'ta yasal bir bildiri yayımlayarak kendisinden özür dilenmesini ve Niedzielski'nin, Poznan'daki bir bakımevine 100 bin zloti (yaklaşık 22 bin 500 avro) bağışta bulunmasını talep etmişti.

Yaşananların ardından gelen yoğun tepkiler sonucu Niedzielski, istifasını sunmuş, dilekçesi 8 Ağustos'ta Başbakan Mateusz Morawiecki tarafından kabul etmişti.