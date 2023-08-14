Polonya Cumhurbaşkanı, Askeri Komuta Sistemini Birleştireceğini Açıkladı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin yakında askeri komuta sistemini birleştireceğini duyurdu. Duda, komuta sisteminin standartlaştırılmasının güçlü bir ihtiyaç olduğunu belirtti ve birleşik kuvvetler komutanlığının kurulacağını ve Cumhurbaşkanı tarafından denetleneceğine inandığını söyledi. Terfi töreninde konuşan Duda, terfilerin sınır ötesi savaş, NATO'ya yönelik tehditler ve hibrit saldırılar göz önüne alındığında büyük bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin yakında askeri komuta sistemini birleştireceğini açıkladı.

Duda, başkent Varşova'da subayların general ve amiral rütbelerine terfi törenine katıldı.

Komuta sisteminin standartlaştırılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Duda, "Son aylarda ortaya çıkan sonuç, komuta sisteminin birleştirilmesine duyulan güçlü ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.

Duda, "Yakın gelecekte önerilecek değişikliklerin bir sonucu olarak, birleşik kuvvetler komutanlığı kurulacağına ve bu komutanlığın Cumhurbaşkanı tarafından denetleneceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bugünkü terfilerin önemine de değinen Duda, "Bu terfiler özellikle de sınırımızın ötesinde devam eden savaş, NATO'ya yönelik gerçek tehditler ve sınırımıza yönelik gerçek hibrit saldırılar göz önünde bulundurulduğunda, büyük bir yükümlülüktür." değerlendirmesinde bulundu.