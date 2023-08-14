Polonya-Belarus sınırındaki tel örgünün kaldırılması referandumda sorulacak

Polonyalıların Polonya- Belarus sınırı boyunca uzanan tel örgünün kaldırılmasını kabul edip etmedikleri, 15 Ekim'deki genel seçimlerle birlikte yapılması önerilen referandumun dördüncü sorusu olacak.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sosyal medya hesabında yayımladığı bir videoda, ülkede 15 Ekim'deki genel seçimlerle yapılması tavsiye edilen referandumda sorulacak 4 sorudan sonuncusunu açıkladı.

Blaszczak'a göre, referandumda Polonyalı seçmene "Polonya Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti arasındaki sınırdaki bariyerin kaldırılmasını destekliyor musunuz?" sorusu sorulacak.

Polonya'nın Rusya'nın bir sonraki hedefi haline gelebileceğini öne süren Blaszczak, "Güvenliğimiz gerçekten tehdit altında. Bu nedenle Polonya Ordusunu sürekli olarak güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Blaszczak, Polonya'nın Rusya'nın artan saldırganlığı karşısında güçsüz kalmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, muhalefeti ülkenin güvenliğine katkı sağlamamakla suçladı.

Sınır çiti, yüzlerce göçmenin Belarus'tan Polonya'ya girmeye çalıştığı 2021 göçmen krizinin ardından inşa edilmişti. Polonya hükümeti, Belarus makamlarını hem Polonya'yı hem de Avrupa Birliği'ni (AB) istikrarsızlaştırmak amacıyla krizi tırmandırmakla suçlamıştı.

Seçim ve dört soru

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 15 Ekim'de yapılacak genel seçimlerle birlikte düzenlenecek referandumda, vatandaşa, AB üye ülkelere göçmen yerleştirme planı dahil 4 konunun sorulacağını duyurmuştu.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, 11 Ağustos'ta yayımladığı mesajda, planlanan ulusal referandumun ilk sorusunda, katılımcılara, devlete ait işletmelerin satışını destekleyip desteklemediklerinin sorulacağını açıklamıştı.

Partinin başkan yardımcısı Beata Szydlo da 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ikinci soruda, Polonyalılara emeklilik yaşının yükseltilmesini destekleyip desteklemediklerinin sorulacağını belirtmişti.

AB'nin önerdiği yeni göç politikasına ilişkin ulusal bir referandum olarak planlanan halk oylaması toplam 4 sorudan oluşacak.

Tüm referandum soruları, parlamentonun alt kanadı Sejm'e sunulacak. Düzenlemenin Sejm tarafından 16 ya da 17 Ağustos'ta görüşülmesi bekleniyor.