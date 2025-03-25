Polonya-Belarus Sınırında Yasa Dışı Göçmen Sızma Girişimi Engellendi

Polonya'ya Belarus'tan yasa dışı şekilde giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenler, sınırdaki çelik duvarı kesip geçiş yaptıktan sonra yakalandı.

Polonya- Belarus sınırında bahar aylarının gelmesiyle yasa dışı göçmen geçişlerinde hareketlilik yaşanıyor. Polonya Sınır Muhafızları Birimi (Straz Graniczna) tarafından yapılan açıklamada, Belarus sınırında yer alan Czeremcha bölgesindeki sızma girişiminin engellendiği belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Belarus tarafındaki düzensiz göçmenlerin makine kullanarak çelik duvarı kestiği, Polonya topraklarına yasa dışı şekilde giriş yaptıktan hemen sonra sınır muhafızları tarafından yakalandığı görüldü.

Polonya-Belarus sınırında 21-24 Mart arasında 400 sızma girişimi tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca 2025 yılının başından bu yana Belarus sınırında yaşanan kaçak girişimlerin sayısının 2 bin 300'ü geçtiği ifade edildi.

Polonya, göçmen dalgasını engellemek için Belarus sınırına inşa ettiği çelik duvar projesini 2022 yılında tamamlamıştı. - VARŞOVA