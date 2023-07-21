Polonya, Belarus sınırına asker kaydırıyor

Polonya, Rus özel güvenlik şirketi Wagner tarafından eğitilen Belarus askerlerinin varlığı nedeniyle askerlerini Belarus sınırına kaydıracağını açıkladı. Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya sınırına yakın bir kentte Wagner temsilcilerince eğitilen özel kuvvetler birimini duyurmuştu. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Belarus'a gelerek savaşçılarının ülkeye yerleşmesi için öneride bulunmuştu.