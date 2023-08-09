Polonya, Belarus sınırına 2 bin asker gönderecek

Polonya İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Belarus sınırına gönderilecek asker sayısının 2 bine yükseltildiğini söyledi.

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sınır Muhafızları Birimi'nin Belarus sınırına bin asker daha gönderilmesi talebinin Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından kabul edildiği belirtilmişti. Polonya, Belarus sınırına gönderilecek asker sayısını 2 bine yükseltti. Polonya İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı Maciej Wasik gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu destek bin değil, 2 bin asker gönderilecek. Bu karar Güvenlik Komitesi ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından alındı" dedi.

Polonya'nın ek asker göndereceğine yönelik Belarus'un Varşova Büyükelçiliğinden açıklama yapılmadı.

Polonya, ülkesinin sınırına yasa dışı yollarla giren mültecilerin Belarus hükümeti tarafından organize edilerek gönderildiğini iddia ediyor.

Öte yandan, Belarus askerleri de bu hafta Polonya sınırında askeri eğitimlere başladı. - VARŞOVA