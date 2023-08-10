Polonya, Belarus Sınırına 10 Bin Asker Yollayacak

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırına 10 bin asker yollayacaklarını duyurdu. Askerlerin 2 hafta içinde sınıra konuşlandırılacağını söyleyen Blaszczak, söz konusu kararı iki Belarus helikopterinin Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine aldıklarını belirtti.

Polonya, Belarus sınırına göndereceği asker sayısını arttırmaya devam ediyor. Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'da konuk olduğu radyo programında yaptığı açıklamada, "Saldırganlar, bize saldırmaya cesaret edemesin diyen Bakanlık, Belarus sınırına 10 bin asker yollayacak. Bunların 4 bini doğrudan Sınır Muhafızları Birimi Straz Graniczna'yı destekleyecek 6 bini ise sınır bölgesi Podlakya ve Lublin Voyvodalıkları'nda görev yapacak" dedi. Söz konusu kararın geçtiğimiz hafta iki Belarus helikopterinin tatbikat esnasında Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine alındığını ifade eden Blaszczak, provokasyonlarla Polonya hava sahasının ihlal edilmesinin hafife alınamayacağını, Belarus'ta yaşananların Rusya'nın eylemleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Polonya ve Belarus sınırındaki gerilim

Polonya Sınır Muhafızları Birimi Straz Graniczna geçtiğimiz Pazartesi günü Belarus sınırına bin asker daha gönderilmesi için Polonya Milli Savunma Bakanlığı'na başvurmuştu. Polonya İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı Maciej Wasik ise Polonya'nın bin değil 2 bin asker göndereceğini açıklayarak sınırdaki kaçak göçmen sayısının arttığını, sınır hattında görev yapan Polonyalı güvenlik güçlerine yönelik saldırganlığın yükselişte olduğunu söylemişti. Yaklaşık 418 kilometre uzunluğundaki Belarus sınırında 5 bin Sınır Muhafızı görevlisi ile birlikte 2 bin asker ve yüzlerce polis görev yapıyor. - VARŞOVA