Polonya Başbakanı, yasa dışı göçmenleri kabul etmeyeceklerini açıkladı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, barış ve güvenlik istediklerini belirterek, yasa dışı göçmenleri kabul etmeyeceklerini söyledi. Morawiecki, AB'nin göç politikalarına karşı olduklarını ve bu konuda güçlü bir veto koyduklarını ifade etti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, barış ve güvenlik istediklerini belirterek, " Polonya, ulusal güvenlik nedeniyle yasa dışı göçmenleri kabul eden çözümleri şiddetle reddetmektedir." dedi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın organizasyonunda Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılan Morawiecki, Polonyalıların güvenlik hakkını savunacaklarını söyledi.

Morawiecki, birçok devlet liderine Polonya'nın zorunlu şekilde düzensiz göçmenleri kabul etmeyeceğini bildirdiğinin altını çizerek, "Barış ve güvenlik istiyoruz. Polonya, ulusal güvenlik nedeniyle yasa dışı göçmenleri kabul eden çözümleri şiddetle reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

AB'ye üye devletlerin rızası olmadan düzensiz göçmenlerin dağıtılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Morawiecki, "Avrupa kitlesel yasa dışı göçü kabul edip etmeme konusunda temel bir seçimle karşı karşıya. Polonya buna güçlü bir veto koymaktadır. Bunu dün başbakanlara da söyledim ve birçoğu benimle aynı fikirde. Brüksel ve Berlin'den gelen bu diktadan korkuyorlar. Biz bu diktadan korkmuyoruz." diye konuştu.

Polonya hükümeti, ülkede 15 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde AB'nin göçmen politikalarına verdiği yanıtlar, Ukrayna tahılının ülke pazarına girmemesi ve Almanya karşıtı açıklamalarla öne çıkıyor.

İktidarının başından beri AB'nin göçmen yerleştirme planına karşı olduğunu kaydeden Başbakan Morawiecki, 15 Ekim'de yapılacak genel seçimlerle referandum düzenleneceğini, vatandaşlara yöneltilecek 4 sorudan birinin "Avrupa bürokrasisi tarafından dayatılan zorunlu göç mekanizmasına uygun olarak binlerce yasa dışı göçmenin kabul edilmesini destekliyor musunuz?" olacağını bildirmişti.

Morawiecki, dün yaptığı açıklamada da göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımını öngören göç yasasını veto edeceğini belirterek, "Polonya'da ikinci bir Lampedusa (Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan ada) istemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.