Polonya Başbakanı Weber'in suçlamalarını kabul etmedi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber'in Polonya'daki iktidar partisini 'demokratik kuralları çiğnemekle' suçlamasını kabul etmediğini belirtti. Morawiecki, Weber'e televizyonda bir tartışmaya davet etti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Parlamentosundaki (AP) en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) Başkanı Manfred Weber'in Polonya'daki iktidar partisini "demokratik kuralları çiğnemekle" suçlamasını kabul etmediklerini belirtti.

Morawiecki, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir video yayımladı.

Weber'in Alman ZDF kanalına verdiği röportajda, Polonya'daki iktidar partisini "demokratik kuralları çiğnemekle" suçladığını anımsatan Morawiecki, "Yeter artık! Demokratik seçimlerle seçilmiş parlamento çoğunluğunu temsil eden Polonya hükümetinin başbakanı olarak, Polonyalıların seçim tercihlerinin bu derece karalanmasına izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Morawiecki, "Almanlar Polonya'daki seçimlere müdahale edeceklerini kabul ediyorlarsa, bunu açıkça yapsınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Weber'e hitaben "Bizi demokratik kuralları çiğnemekle mi suçluyorsunuz?" sorusunu yönelten Morawiecki, "Lütfen bunu milyonlarca Polonyalıya televizyonda yayınlanan bir tartışmada söyleyin. Sizi 2 Ekim'de bir tartışmaya davet ediyorum." diye konuştu.