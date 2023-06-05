Polonya Başbakanı Ukrayna'ya NATO'ya hızlı bir yol sunulması gerektiğini söyledi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın NATO'ya hızlı bir şekilde katılması gerektiğini ve müttefiklerin Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda daha cömert olması gerektiğini belirtti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya "NATO'ya giden çok hızlı bir yol sunulması" gerektiğini bildirdi.

Kanada'nın resmi yayın kuruluşu CBC'ye konuşan Morawiecki, Ukrayna'nın bugün NATO'nun bir parçası olmasa bile NATO adına savaştığını söyledi.

Başbakan Morawiecki, Ukrayna'nın diğer birçok NATO ülkesini tehlikeye atabilecek Rus gücüne karşı savunmada olduğunu belirtti.

Müttefiklerin Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda daha cömert olması gerektiğini savunan Morawiecki, Ukrayna'nın NATO'da olmayı hak ettiğini ve bu ülkeye "NATO'ya giden çok hızlı bir yol sunulması" gerektiğini ifade etti.

Morawiecki, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın geleceğiyle ilgili olduğunu sözlerine ekledi.