Polonya Başbakanı Ukrayna Büyükelçisi'nin çağrılmasını eleştirdi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmakla hata yaptığını belirtti. Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği destek göz önüne alındığında bu tür hataların yapılmaması gerektiğini ifade etti.

VARŞOVA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmakla hata yaptığını belirtti.

Morawiecki Salı günü bir tweet paylaşarak "Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği büyük destek göz önüne alındığında, bu tür hataların yapılmaması gerekir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın danışmanlarından Marcin Przydacz tarafından yapılan bir açıklama üzerine, Salı günü Polonya Büyükelçisi Bartosz Cichocki'yi bakanlığa çağırdı.

Basında çıkan haberlere göre, Polonya'nın Ukrayna'dan gıda ithalatı yasağını uzatma kararına yönelik eleştirilere kısa süre önce yanıt veren Przydacz, Ukrayna'nın Polonya'dan aldığı "çok büyük desteği" takdir etmeye başlaması gerektiğini ifade etmişti.

AB, Haziran 2022'de Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için bu ülkeden gıda ithalatına uygulanan gümrük vergilerini kaldırmış, bu durum ise Polonya ve diğer ülkelerdeki çiftçi grupları arasında şikayetlere yol açmıştı. Polonya hükümeti kısa süre sonra ithalatı yasaklamış, fakat ürünlerin Polonya toprakları üzerinden diğer pazarlara geçişine izin vermişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Przydacz'ın Ukraynalıların nankörlük ettiği yönündeki iddiasının "gerçek dışı ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Ukrayna-Polonya dostluğunun siyasi hedeflerden çok daha derin olduğuna inanıyoruz. Siyaset, uluslarımız arasındaki karşılıklı anlayışı ve ilişkilerin gücünü sorgulatamaz" denildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı da günün ilerleyen saatlerinde bir açıklama yaparak, "Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamalar" üzerine Ukrayna Büyükelçisi'ni bakanlığa davet ettiğini duyurdu.¦