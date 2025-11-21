Haberler

Polonya Başbakanı Tusk: Kremlin Destekli Sabotajlar Sınırı Aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Kremlin destekli istihbarat servisleri tarafından organize edilen sabotaj eylemlerinin insan hayatı ve Polonya'nın devlet istikrarına yönelik tehdit oluşturduğunu belirtti. Tusk, Rusya'nın hibrid savaşının yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladı ve Polonyalılara güçlü bir birlik çağrısında bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Kremlin destekli istihbarat servisleri tarafından doğrudan organize edilen sabotaj eylemlerinin kritik sınırı aştığını söyledi. Bir devlet teröründen bahsetmenin mümkün olduğunu belirten Tusk "Bu eylemlerin hedefi yıkım, insan hayatı ve Polonya devletinin istikrarıdır" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, parlamentoda yaptığı konuşmada Polonya'daki demiryolu hatlarına düzenlenen sabotaj eylemleri dahil son olayların Rusya'nın hibrid savaşında yeni bir aşamaya geçtiğine dair herhangi yanılsamaya yer bırakmadığını söyledi. "Aylardır teşvik edilen ve doğrudan Kremlin destekli istihbarat servisleri tarafından organize edilen sabotaj eylemleri artık kritik sınırı aştı. Bugün artık hedefi yıkım, insan hayatı ve Polonya devletinin istikrarı olan bir devlet teröründen söz etmek mümkün" diyen Başbakan Donald Tusk, Rusya'nın kendilerini ne pahasına olursa olsun zayıflatmaya çalıştığını söyledi. Rusya'nın stratejisinin net olduğunu, ona göre Avrupa'yla, Ukrayna'yla, daha da önemlisi Polonya'nın kendi içinde birbirine düşmesi gerektiğini dile getiren Donald Tusk, bu senaryonun ya da onun herhangi parçasının gerçekleşmesine izin veremeyeceklerini belirtti.

Vatana ihanet içinde olmayan her Polonyalı siyasetçiye 5 mesajı olduğunu ifade eden Tusk, "Birincisi Rus propagandasının yalanlarını tekrar etme, ikincisi Polonya ordusuna ve yetkili servislerine olan güveni sarsma, çalışmalarını engelleme, üçüncüsü yasama sabotajıyla devleti ve onun bütünlüğünü zayıflatma, dördüncüsü Avrupa Birliği'ni zayıflatma, Rusya'dan değil, güçlü Batıdan yana ol, beşincisi Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği savaşta Ukrayna'nın yanında dur" şeklinde sıraladı. Tusk "Unutma, savaş zamanında hiçbir 'ama' yoktur. ya Polonya'nın yanındasındır ya da karşısında. Rus tehdidine karşı ya birleşeceğiz ya da hiç olmayacağız" şeklinde konuştu. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.