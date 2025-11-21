Polonya Başbakanı Tusk: Kremlin Destekli Sabotajlar Sınırı Aştı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Kremlin destekli istihbarat servisleri tarafından doğrudan organize edilen sabotaj eylemlerinin kritik sınırı aştığını söyledi. Bir devlet teröründen bahsetmenin mümkün olduğunu belirten Tusk "Bu eylemlerin hedefi yıkım, insan hayatı ve Polonya devletinin istikrarıdır" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, parlamentoda yaptığı konuşmada Polonya'daki demiryolu hatlarına düzenlenen sabotaj eylemleri dahil son olayların Rusya'nın hibrid savaşında yeni bir aşamaya geçtiğine dair herhangi yanılsamaya yer bırakmadığını söyledi. "Aylardır teşvik edilen ve doğrudan Kremlin destekli istihbarat servisleri tarafından organize edilen sabotaj eylemleri artık kritik sınırı aştı. Bugün artık hedefi yıkım, insan hayatı ve Polonya devletinin istikrarı olan bir devlet teröründen söz etmek mümkün" diyen Başbakan Donald Tusk, Rusya'nın kendilerini ne pahasına olursa olsun zayıflatmaya çalıştığını söyledi. Rusya'nın stratejisinin net olduğunu, ona göre Avrupa'yla, Ukrayna'yla, daha da önemlisi Polonya'nın kendi içinde birbirine düşmesi gerektiğini dile getiren Donald Tusk, bu senaryonun ya da onun herhangi parçasının gerçekleşmesine izin veremeyeceklerini belirtti.

Vatana ihanet içinde olmayan her Polonyalı siyasetçiye 5 mesajı olduğunu ifade eden Tusk, "Birincisi Rus propagandasının yalanlarını tekrar etme, ikincisi Polonya ordusuna ve yetkili servislerine olan güveni sarsma, çalışmalarını engelleme, üçüncüsü yasama sabotajıyla devleti ve onun bütünlüğünü zayıflatma, dördüncüsü Avrupa Birliği'ni zayıflatma, Rusya'dan değil, güçlü Batıdan yana ol, beşincisi Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği savaşta Ukrayna'nın yanında dur" şeklinde sıraladı. Tusk "Unutma, savaş zamanında hiçbir 'ama' yoktur. ya Polonya'nın yanındasındır ya da karşısında. Rus tehdidine karşı ya birleşeceğiz ya da hiç olmayacağız" şeklinde konuştu. - VARŞOVA