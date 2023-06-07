Polonya Başbakanı Turow madenindeki faaliyetleri durdurmayacak

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, çevre lisansını askıya alan mahkeme kararına rağmen Turow linyit madenindeki faaliyetleri durdurmayacaklarını açıkladı.

Morawiecki, Polonya'nın güneybatısında bulunan Turow madenini ziyareti sırasında değerlendirmelerde bulundu.

Varşova'da idari mahkeme tarafından, dün Turow madeninin çevre lisansının askıya alınarak faaliyetlerinin durdurulması kararının alındığını anımsatan Morawiecki, "Bu madenin kapatılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. 2044'e kadar faaliyet göstermeye devam etmesini sağlamak için her şeyi yapacağız." dedi.

Morawiecki, "İster Brüksel'den ister Varşova'dan olsun, hiçbir mahkeme bize enerji güvenliğinin ne anlama geldiğini, burada çalışan insanlar için ne anlama geldiğini anlayamaz. Bunlar bizim için temel meselelerdir." diye konuştu.

Mahkemenin kararını "skandal" olarak değerlendiren Morawiecki, "Hükümet, Varşova Bölge İdare Mahkemesinin Turow madeninin faaliyetlerini durdurmasını emreden yasa dışı kararını kabul etmeyecek. Bu kararı uygulayamayız ve iptal edilmesi için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Morawiecki, Çekya ve Almanya'da da madenler olduğunun altını çizerek, "Oradaki çevre örgütleri nerede? Mahkemeleri ve politikacıları nerede? Bu karar çevre için duyulan endişenin bir işareti değildir, Alman lobicilerin Polonya'nın ulusal çıkarlarına ve enerji güvenliğimize karşı açık bir saldırısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa da mahkeme kararına rağmen Turow linyit madeninin ülkenin enerji güvenliğini sağlamak ve istihdamı korumak için "gerektiği sürece" çalışacağını söyledi.