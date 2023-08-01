Polonya Başbakanı, Suwalki Koridoru'ndaki Güvenlik Kaygılarını Arttırdı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, Belarus'taki bazı Wagner askerlerinin Suwalki Koridoru'na yakın Grodno şehrine kaydırıldığını söylemesinin ardından Polonya'nın yanı sıra Litvanya, Letonya ve Estonya'dan oluşan Baltık ülkelerinin güvenlik kaygıları arttı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, Belarus'taki bazı Wagner askerlerinin Suwalki Koridoru'na yakın Grodno şehrine kaydırıldığını söylemesinin ardından Polonya'nın yanı sıra Litvanya, Letonya ve Estonya'dan oluşan Baltık ülkelerinin güvenlik kaygıları arttı.

Yaklaşık 100 kilometre uzunluğa sahip olan, "Suwalki Boşluğu" olarak da bilinen koridor, Polonya- Litvanya sınırında bulunuyor. Koridor, ismini Polonya'nın doğusundaki 70 bin nüfuslu Suwalki kasabasından alıyor.

Suwalki Koridoru, son derece stratejik öneme sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Koridor, Baltık ülkelerinin Avrupa ile bağlantı noktası konumunda bulunuyor.

Rusya'nın ya da Wagner grubunun olası bir saldırı girişiminde bulunması durumunda Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Batılı müttefikleriyle irtibatının kesileceği ifade ediliyor.

Rusya, Suwalki Koridoru üzerinden kendi toprağı Kaliningrad ve Belarus arasında bağlantıyı kurmaya çalışırsa bu, Baltıkların Avrupa ve Polonya ile bağlantısının kesilmesi anlamına gelecek.

Baltık ülkeleri ve Polonya medyasındaki haberlerde, Suwalki Koridoru'nun önemine ve Polonya Başbakanı Morawiecki'nin Belarus'taki bazı Wagner askerlerinin bölgeye kaydırılmasına ilişkin açıklamalarına sıkça yer veriliyor.

Kaliningrad ile Belarus arasındaki bölgede, NATO üyesi Polonya ve Litvanya sınırlarının buluştuğu Suwalki Koridoru, NATO için son derece stratejik bir nokta olarak görülüyor.

Haberlerde ve sosyal medyada, Polonya'nın da Litvanya'nın da NATO üyesi olduğuna işaret ediliyor ve Suwalki Koridoru'na saldırı durumunda NATO'nun kuruluş anlaşmasının "bir müttefike yapılan saldırıyı tüm müttefiklere yapılmış" sayan 5. maddesinin işletilmesi gerekeceği vurgulanıyor.

Wagner grubundan 100 kadar kişinin Suwalki Koridoru'na doğru gittiğine dair iddialar ve Rusya'nın Belarus'un Litvanya sınırına yakın bölgelerine askeri sevkiyat yapması her ne kadar Ukrayna'ya kuzeyden açılacak bir cephe için yığınak olarak görülse de Baltık ülkelerini tedirgin etmiş durumda.

Suwalki Koridoru bazı medya kuruluşlarına göre "NATO için potansiyel bir zayıf bölge" ve burası "dünyanın en tehlikeli yeri" olarak nitelendiriliyor.

Polonya'nın da bu noktada sınır güvenliği konusunda endişeleri ön plana çıkıyor.

Özellikle bazı Wagner üyelerinin ülkeye sığınmacı görüntüsüyle girmesi ve saldırılar düzenlemesi ihtimali ülkeyi tedirgin ediyor. Bu nedenle son günlerde sınır güvenliğine ilişkin demeçler dikkati çekiyor.???????

Yetkililer tehlikeye işaret etti

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus sınırındaki göç baskısını artırmak için Wagner paralı asker grubunun kullanıldığı bir senaryonun mümkün olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov'un, Wagner birliklerinin Belarus'a gönderildiği ve Suwalki Koridoru'na saldırmak için kullanılabileceği yönündeki açıklaması sorulan Rau, bunun Rusya'nın Batı'ya ve özellikle Polonya'ya karşı yürüttüğü enformasyon savaşının bir parçası olduğunu öne sürmüştü.

Polonya Başbakanı Morawiecki ise 29 Temmuz'da "Wagner askerleri muhtemelen Belarus sınır muhafızları kılığına girecek ve yasa dışı göçmenlerin, Polonya topraklarına girmesine yardımcı olarak Polonya'yı istikrarsızlaştıracaklar ancak muhtemelen yasa dışı göçmenler gibi davranarak Polonya'ya sızmaya çalışacaklar ve bu da ek riskler yaratıyor." ifadesini kullanmıştı.

Litvanya İçişleri Bakan Yardımcısı Arnoldas Abramavicius, yaptığı açıklamada, Polonya ve Litvanya'nın Wagner grubunun varlığından duydukları endişe nedeniyle Belarus ile olan sınırlarını kapatmayı düşündüklerini söylemişti.

Wagner'e mensup bir grup savaşçı, Belarus'a yerleştirildi

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun, Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da paralı savaşçılarından bir grubun Belarus topraklarına geldiğini ve Belarus ordusuna eğitim verdiğini bildirmişti.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını ifade etmişti.