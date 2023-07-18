Polonya Başbakanı Rusya'yı Uluslararası Hukuku İhlal Etmekle Suçladı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın Ukrayna savaşıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve sömürgeci bir tavrı olduğunu belirterek eleştirdi. Ayrıca, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı yenilememe kararına da tepki gösterdi ve Polonya'nın çiftçi vatandaşlarının haklarını korumak için gereken adımları atacağını söyledi.