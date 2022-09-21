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Polonya Başbakanı Morawiecki: "Rusya Ukrayna'yı yok etmeye çalışacak"

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Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Rusya Ukrayna'yı yok etmeye çalışacak'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Rusya Ukrayna'yı yok etmeye ve topraklarının bir kısmını ele geçirmeye çalışacak.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Rusya Ukrayna'yı yok etmeye ve topraklarının bir kısmını ele geçirmeye çalışacak. Buna izin veremeyiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı ve Batı'ya verdiği mesajlar büyük yankı uyandırdı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya ordusunun ülkenin doğusunda ABD ve İngiliz müttefikleriyle gerçekleştirdiği askeri tatbikatta açıklamalarda bulundu. Başbakan Morawiecki, "Rusya Ukrayna'yı yok etmeye ve topraklarının bir kısmını ele geçirmeye çalışacak. Buna izin veremeyiz" dedi.

Rusya'nın son dönemde ağır yenilgiler aldığını, bu nedenle yeni bir plana geçildiğini ifade eden Morawiecki, Rusya'nın dünyanın gözünde sınırları, haritaları değiştirmek, bazı bölgeleri ele geçirmek ve ilhak etmek istediğini vurguladı. Morawiecki, "Rusya ile barış içinde, tüm dünyaya barışçıl bir şekilde yönelmiş bir Rusya ile yaşamak istiyoruz. Ancak Rusya acımasız gücünü gösterdiğinde savunma gücümüzü göstermeliyiz. NATO'nun Ukrayna'yı daha fazla desteklemesi için müttefiklerimizle elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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