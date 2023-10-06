Polonya Başbakanı: Avrupa'ya yasa dışı göçmen kabul edilmemesi konusunda uyarıda bulunuyoruz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'ya karşı dikkatli olunması konusunda uyarılar yapan ülkenin Polonya olduğunu belirterek "Enerji krizi konusunda uyarmıştık ve dediğimiz gibi oldu. Yasa dışı göç konusunda da aynı şey geçerli. Avrupa'ya yasa dışı göçmen kabul edilmemesi konusunda uyarıda bulunuyoruz." dedi.

İspanya'nın Granada kentinde yapılan gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından değerlendirmelerde bulunan Morawiecki, sınırın kendileri için kutsal olduğunu belirtti.

Morawiecki, yasa dışı göçmenlere yönelik sosyal yardımların kesilmesini önerdiğinin altını çizerek Polonya'da bu tür yardımların olmadığını aktardı.

Polonya'nın AB'nin göç politikasıyla ilgili bir soruyu 15 Ekim'de yapılacak referandumda halka soracağını anımsatan Morawiecki, "Herkese bir referandum yapılmasını önerdim. Fransa Cumhurbaşkanı, vatandaşlara yasa dışı göç ve bu yasa dışı göçmenlerin dağıtımı için olası kotalar konusundaki tutumlarını sormanın faydalı olabileceği sonucuna vardı." diye konuştu.

Morawiecki, göçmenlerin kendi ülkelerinde kalması için kalkınmalarına yardımcı olunması gerektiğini dile getirerek Polonya'nın böyle bir çözümden yana olduğunu kaydetti.

Rusya'ya karşı dikkatli olunması konusunda önceden uyarılar yapan ülkenin Polonya olduğunu belirten Morawiecki, "Enerji krizi konusunda uyarmıştık ve dediğimiz gibi oldu. Yasa dışı göç konusunda da aynı şey geçerli. Avrupa'ya yasa dışı göçmen kabul edilmemesi konusunda uyarıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Morawiecki, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Ben Polonya'nın başbakanıyım. Polonya'nın ve vatandaşlarının güvenliğinden sorumluyum. Bu nedenle, sorumlu bir siyasetçi olarak, zirvenin göçle ilgili sonuç bildirgesinin tüm paragrafını resmen reddediyorum." ifadelerini kullandı.