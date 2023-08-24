Polonya Başbakanı 2024 bütçe taslağını onayladı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, kabinenin 2024 bütçe taslağını onayladığını belirterek, en büyük ve öncelikli harcama kalemlerinin sağlık hizmetleri, sosyal programlar ve savunmadan oluşacağını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, kabinenin 2024 bütçe taslağını onayladığını belirterek, en büyük ve öncelikli harcama kalemlerinin sağlık hizmetleri, sosyal programlar ve savunmadan oluşacağını söyledi.

Morawiecki, ülkenin 2024 bütçesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, kabinenin bütçe taslağını onayladığını bildirdi.

Gelirlerin arttığını kaydeden Morawiecki, "Bütçe gelirleri artıyor. Bu yıl 605 milyar zloti (135 milyar avro), gelecek yıl ise 680 milyar zlotinin (152 milyar avro) üzerinde olacak." ifadesini kullandı.

Morawiecki, gelecek yılın bütçe harcamalarının 848 milyar zloti (189 milyar avro) olarak belirlendiğini kaydetti.

Bütçe kapsamında 190 milyar zlotinin (42,4 milyar avro) sağlık hizmetlerine, 158 milyar zlotinin (35 milyar avro) güvenlik ile savunmaya ve 137 milyar zlotinin (30 milyar avro) sosyal programlara harcanacağı kaydedildi.

Polonya'da gelecek yıl ekonomik büyümenin yüzde 3 olması, temmuzda yüzde 10,8 olan enflasyonun ise yüzde 6,6'ya düşürülmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, "Önümüzdeki yılın bütçesinde savunma için 158 milyar zlotinin üzerinde kaynak! Bu miktar, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin daha da modernleştirilmesi, asker sayısının arttırılması ve yeni birliklerin oluşturulması için harcanacak." ifadelerini kullandı.