Polonya, Almanya Sınırında Geçici Kontroller Başlatıyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin 7 Temmuz'dan itibaren Almanya ve Litvanya sınırında geçici sınır kontrolleri uygulayacağını açıkladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, düzenlediği basın toplantısında Polonya'nın sınır güvenliğine ilişkin alınan kabine kararlarını duyurdu. Ülkenin sınır güvenliğiyle ilgili tüm birimlerin de katılımıyla yapılan toplantıda Polonya'nın sınır güvenliğinin en önemli önceliklerinden biri olduğuna vurgu yapıldığını belirten Tusk, "Yasadışı göçün önlenmesi amacıyla Polonya-Almanya sınırında kontrolleri yeniden başlatmak zorunda kalabileceğimizi Alman tarafına bildirdik" dedi. Almanya- Polonya sınırında geçici olarak kontrollerin yeniden uygulanmasının "kontrolsüz göçmen akımını sınırlamak ve azaltmak" amacını taşıdığını söyleyen Tusk, bu adımın Almanya'nın sınır kontrollerine bir tepki olduğunu dile getirdi. "Alman tarafını Mart ayında uyardım ve yeni şansölye ile birkaç kez konuştum" diyen Tusk, Litvanya üzerinden de Polonya'ya yönelik yasa dışı geçişlerin önlenmesi için önlemler alınacağını vurguladı.

Polonya'dan misilleme

Polonya'nın 7 Temmuz'dan itibaren Almanya'dan gelenlere yönelik sınır kontrolleri yapılacağını açıklaması komşusuna bir misilleme olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca Polonya'daki siyasi yorumcular ise Almanya'nın sınır kontrolleri adımının Polonya'daki Haziran ayı başındaki Cumhurbaşkanlığı seçimini etkilediğini, muhafazakar sağın adayı Karol Nawrocki'nin zafere ulaşmasına doğrudan etki yaptığını savunmuştu.

Almanya'nın sınır kontrollerine Polonya ile gerilime neden oldu

Almanya'da 6 Mayıs'ta göreve başlayan Friedrich Merz Başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, ilk olarak Almanya'nın komşu ülkelerinde sınır kontrollerine başlamıştı. Polonya, Almanya'nın yasa dışı göçü önleme gerekçesiyle başlattığı yeni uygulamaya Schengen bölgesinde sınır kontrollerini öngörmeyen Schengen anlaşmasına atıf yaparak tepki göstermişti. Almanya'nın Polonya'dan ülkeye giriş yapan bazı sığınmacıları geri gönderdiği iddiaları sonrası Polonya ile Almanya arasında gerilim artmıştı.

Almanya Başbakanı Merz ise bugün Berlin'de yaptığı açıklamada soruna ortak bir çözüm bulmak istediklerini duyurmuştu. - VARŞOVA