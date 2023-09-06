Polonya, ABD'den 96 Apache helikopteri alımı için fiyat görüşmelerine başladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD ile 96 Apache helikopteri alımı için fiyat görüşmelerine başladıklarını duyurdu. Blaszczak, ABD Kongresinin onayının ardından helikopterlerin teslim edilene kadar ABD ordusunun Polonya'ya kendi rezervlerinden helikopter sağlayacağını belirtti.