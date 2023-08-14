Polonya, 700 Zırhlı Araç İçin Sözleşme İmzaladı

Polonya hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yürüttüğü kapsamlı ve hızlı silahlanma politikasının parçası olarak üç tipte 700 zırhlı araç için sözleşme imzaladı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, devlete ait Polonya Silahlanma Grubu (PGZ) ile yapılan üç sözleşmeyi bugün onayladı. Sözleşmeler, 700 ağır piyade savaş aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif keşif aracını kapsıyor. Piyade savaş araçlarının 2025'te, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif keşif araçlarının ise gelecek yıl teslim edilmesi planlanıyor.