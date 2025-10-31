Haberler

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda PKK Tartışması Büyüyor

Güncelleme:
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un PKK ile ilişkisini sorguladı. Kurtulmuş, Usta'nın sözlerini ağır bir hakaret olarak nitelendirirken, siyasi eleştirinin sınırlarını vurguladı. Tartışma, komisyon toplantısında gergin anlara yol açtı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda PKK tartışması yaşandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 bütçe görüşmeleri devam ediyor. İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hakkında PKK ile ilişkisini sorgulayarak, "Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor? Toplantıların kapalı olması meselesi. Bakanların yaptıkları sunumları, milletvekillerinin sorularına verecekleri cevapların doyurucu ve aydınlatıcı olabilmesi için komisyonun basın kapalı olması diyorsunuz. Nasıl böyle bir gerekçe olabilir mi? Kandil'in, İmralı'nın haberi olacak mı, ABD ve İsrail'in haberi olacak mı? Olacak. Bakanlar istediklerini söylesinler diye basına toplantıyı konuşabilsinler diye toplantı kapatılıyor. PKK daha açık sözlü olarak görüyorum. Biz sevdamızdan vazgeçmedik. Pazar günü medya savunma hattına çekilmek diyor. Medya savunma hattına çekiliyorum. Med İmparatorluğu savunma hattına çekiliyorum. Türkiye'den çekilirken silahlarıyla çekiliyor. Bir anlaşmanın gereği olarak çekiliyorum diyor. PKK terörist başı lehine slogan atılıyor. Bunun hakkında ne işlem yaptınız" ifadelerini kullandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Usta'nın Kurtulmuş'a PKK sevdanız nereden geliyor doğru bir ifade olmadığını söyleyerek, "Politikayı eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz, süreçtir bu. Nihai noktası halktır. Ama Türkiye'de gazi Meclisin başında olan birisine PKK sevdanız nereden geliyor demeniz, kaba ve yaralayıcı bir sözdür, bunu kabul etmem. Bunu da size de yakışmaz. Nihayetinde Numan Bey bizim başkanımız" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şöyle cevap verdi:

"Siyasi fikirleri ve mücadelesi herkes tarafından malum olan birisiyim. Bu söylenen söz beni rencide etmesinin ötesinde çok ağır hakaret olarak kabul ediyorum. Ağır ve yaralayıcı sözün çok üstünde hadsizliktir. BU arkadaşımız bu salonda söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı veya sevdalısı değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız, size iade ediyorum. Bu yaptığınız siyasi şovu böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bende bir sevda olacaksa, ben bu vatana, millete sevdalıyım. BU milletin 86 milyonun her ferdini kendi kardeşim olarak bilirim. Bu ülkenin insanları arasında Türk, Kürt diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Böylesine açık fikirlerini 40 senelik siyasi hayatı boyunca dile getirmiş bir adama bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum."

Muş, komisyon toplantısına on dakika ara verdi. Kurtulmuş 'terbiyesiz herif' şeklinde ifadeler kullanınca, Usta da 'Ben siyasi eleştiri yapıyorum' cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
