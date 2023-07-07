Üye Girişi
Haberler

Plan ve Bütçe Komisyonu memur maaşları için toplandı

Politika Haberleri

Memur zammına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu memur maaşlarına yapılacak artışa ilişkin düzenleme içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.

Plan ve Bütçe Komisyonu memur maaşları için toplandı

ANKARA - Memur zammına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu memur maaşlarına yapılacak artışa ilişkin düzenleme içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Memur Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title