Plan ve Bütçe Komisyonu memur maaşları için toplandı
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Memur zammına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu memur maaşlarına yapılacak artışa ilişkin düzenleme içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.
Plan ve Bütçe Komisyonu memur maaşları için toplandı
ANKARA - Memur zammına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.
Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu memur maaşlarına yapılacak artışa ilişkin düzenleme içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Politika