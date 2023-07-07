Plan ve Bütçe Komisyonu memur maaşları için toplandı

Memur zammına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu memur maaşlarına yapılacak artışa ilişkin düzenleme içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.