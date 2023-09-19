PKK/YPG, çocukları kullanmaya devam ediyor

Terör örgütü PKK/YPG, Batılı ülkelere verdiği sözleri tutmadığı gibi çocukları kullanmaya devam ediyor. Örgüt, sosyal medya hesaplarından terörist kamuflajı giydirilmiş çocukların fotoğraflarını paylaşarak propagandaya devam ediyor. Uluslararası kuruluşlar da bu durumu belgeliyor.

ÖMER KOPARAN/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Terör örgütü PKK/ Ypg, Batılı ülkelere "çocuk savaşçı" konusunda sözde güvenceler verirken, ailelerinden kopardığı çocuklar üstünden küçük yaştaki kitlelere propagandaya devam ediyor.

PKK/ Ypg'nin elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Haziran 2019'da Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi tarafından muhatap alınarak, örgütün artık çocukları eylemlerine alet etmeyeceğine dair bir belge imzaladı.

Ancak ABD destekli terör örgütü, kontrol ettiği sosyal medya hesaplarından örgüt kamplarına götürülmüş pek çok çocuğun terörist kamuflajı giydirilmiş silahlı görsellerini paylaşmayı sürdürüyor.

Sivil yerleşim yerlerinde ailelerinden kaçırılan veya propaganda faaliyetlerinde alıkonup silahlı eğitime götürülen çocuklardan bir bölümünün de örgütün sürüklediği terör eylemlerinde öldüğü anlaşılıyor.

Terör örgütü ölen çocukların görselleri üzerinden de bunun olağan ve olumlu bir şey olduğu yönünde propaganda yapıyor.

PKK/ Ypg'nin çocukları zorla silah altına alma uygulamasını uluslararası kuruluşlar da belgeliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği PKK/ Ypg elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Türkiye, BM'ye konuyla ilgili protesto notası vermişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, PKK/ Ypg'li teröristlerin, Suriye'de çocukları "savaşçı" olarak kullandığına dair bulguları paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da gündeme gelmişti.

Raporda, " Ypg, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." tespiti yer almıştı.

BM'nin Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin hazırladığı "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda da terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu "asker" olarak kullandığı belirtilmişti.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların ise 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedilmişti.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Guterres, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.