PKK Türkiye'deki Faaliyetlerine Son Verdi

Güncelleme:
PKK, Türkiye'deki tüm faaliyetlerine son vererek unsurlarını Irak'ın kuzeyine çektiğini duyurdu. Öcalan'ın çağrısı sonrası gelişen süreç, terör örgütünün silah bırakma kararını resmi olarak kabul etmesiyle devam etti.

Terör örgütünün çekilme süreci

27 Şubat tarihinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakması yönünde çağrı yapmıştı. PKK, Mayıs ayında yaptığı 12. kongrede silah bırakma kararını resmi olarak kabul etmişti. Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Dukan ilçesi sınırlarında bulunan Casne Mağarası'nda 11 Temmuz'da düzenlenen törenle PKK'ya bağlı 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe vermişti. - ERBİL

