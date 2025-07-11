PKK Süleymaniye'de Silah Bırakma Sürecine Başladı

Terör örgütü Pkk'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakmaya bugün başlarken yerel yöneticiler alana doğru hareket etmeye başladı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı. Bugün saat 12.00 sıralarında başlaması beklenen silah bırakma eylemi dünya basınından yüzlerce gazeteci tarafından Süleymani'ye kentine bağlı Dukan bölgesinde takip edilirken yerel yöneticiler de gazetecilerin beklediği bölgeden araçlarıyla ayrılarak alana doğru hareket etmeye başladı. Bölgede yoğun araç hareketliliğini yaşanırken terör örgütü PKK'nın ilk grubunun saatler içerisinde silah bırakması bekleniyor. - SÜLEYMANİYE