PKK Süleymaniye'de Silah Bırakma Sürecine Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın açıklamaları sonrası Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma sürecine girdi. Yerel yöneticiler alana hareket ederken, dünya basınından gazeteciler de olayı takip ediyor.

Terör örgütü Pkk'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakmaya bugün başlarken yerel yöneticiler alana doğru hareket etmeye başladı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı. Bugün saat 12.00 sıralarında başlaması beklenen silah bırakma eylemi dünya basınından yüzlerce gazeteci tarafından Süleymani'ye kentine bağlı Dukan bölgesinde takip edilirken yerel yöneticiler de gazetecilerin beklediği bölgeden araçlarıyla ayrılarak alana doğru hareket etmeye başladı. Bölgede yoğun araç hareketliliğini yaşanırken terör örgütü PKK'nın ilk grubunun saatler içerisinde silah bırakması bekleniyor. - SÜLEYMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.