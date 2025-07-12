ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack, İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda, PKK'nın silah bırakmasının "tarihi bir gelişme" olduğunu ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack, İhlas Haber Ajansı'nın sorularını cevapladı. İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin kalıcı olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Büyükelçi Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış yönünde kararlı adımlar attığını vurguladı. Barrack, "Elbette, Başkan'ın umudu ve arzusu budur. Ancak barış dalgalar halinde ortaya çıkar ve düşmanlıkların sona ermesiyle başlar. Daha sonra bir tür normalleşmeye geçer ve belki de sonunda barışa ulaşılır" dedi. Şu anda geçici düşmanlıkların sona ermesi dönemine girildiğini söyleyen Barrack, "Barışa ulaşmadan önce normalleşmeye geçmeniz gerekir ve bunun için diyalog gerekir. Bu diyalog şu anda devam ediyor. Makul zihinler ve makul taraflar gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İran rejiminin önceliği rejimin devamı"

Büyükelçi Barrack, İran'ın nükleer silah politikalarına ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İran rejiminin nükleer faaliyetlerini bir "tehdit" olarak değerlendiren Barrack, esas önceliğin rejimin devamlılığı olduğunu vurguladı. Büyükelçi Barrack, "İran rejiminin seçeneklerini ortadan kaldırması yardımcı olur diye düşünüyorum. Çünkü rejimler için sorunlar önemlidir. Nükleer silahların yayılması ve zenginleştirilmesi İran rejimi için çok büyük bir sorun olmuştur. Ama bundan daha önemli tek bir şey vardır, o da İran rejiminin devamıdır" ifadelerini kullandı.

Barrack, Başkan Trump'ın cesur adımlarının tarafları yeni bir tartışma ortamına taşıdığını belirterek, "Sonunda insanlar birbirleriyle savaşmaktan yorulur mu? Refah ve iyileşme için başka bir yol var mı? Umarım, ama tarihimiz bunu göstermedi. Ama ben umutluyum" diye konuştu.

"PKK'nın silah bırakması tarihi bir gelişme"

PKK'nın silah bırakmaya başlamasına ilişkin ilk değerlendirmesi sorulan Barrack, bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Barrack, "Çok heyecanlıyım. Bence bu, her açıdan inanılmaz derecede katkı sağlayan, harika bir olay" dedi. Barrack, "Bu PKK, Türkiye ve SDG için yeni bir başlangıç, yeni bir dönem. Tüm bunları geride bırakalım. Türkiye'deki bu yeni görünümde fırsatların neler olduğunu anlayacağız. Ben iki tarafla da gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - NEW YORK