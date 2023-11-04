Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Diyarbakır'da başlatılan oturma eylemine yeni ailenin katılımıyla sayı 368'e yükseldi.

PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklar için evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin bin 524 gündür sürdürdüğü direnişe yeni ailenin katılımıyla sayı 368'e yükseldi.

Evladı Fırat'ın 2014 yılında İstanbul'da fırında çalışırken kandırılarak kaçırıldığını iddia eden Ziyamet Altunbey, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Fırat'ı 17 yaşındayken son kez gördüğünü dile getiren Altunbey, "İstanbul'dan HDP önüne gelerek çocuğumu kurtarmaya geldim. Evlat mücadeleme burada devam edeceğim. Ben sadece oğlumu istiyorum. Oğlumu bulmadan buradan bir yere ayrılmayacağım. Artık içim yanıyor. Her neredeysen çık gel oğlum. Evladım fırında çalışıyordu aniden kayboldu. Oğlumu bir daha da göremedik" dedi. - DİYARBAKIR