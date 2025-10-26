Haberler

PKK'nın Açıklaması 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Yeni Bir Adım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, PKK'nın yaptığı yeni açıklamaların 'Terörsüz Türkiye' sürecine katkı sağladığını ve silah bırakma hedefi doğrultusunda olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Pkk'nın bugünkü açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır. Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla Pkk'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından bölücü terör örgütü PKK ile ilgili paylaşım yaptı. Duran, bölücü terör örgütü PKK'nın açıklamasının 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adım olduğunu belirtti. Aynı zamanda Duran, bu adımın bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma hedefi doğrultusunda olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

"PKK'nın bugünkü açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır"

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"PKK'nın bugünkü açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır. Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir. 'Terörsüz Türkiye' süreci Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı ve cesur liderlik sayesinde sürdürülmektedir. Gayemiz ülkemiz içinde huzur ve güvenliği tahkim etmek, bölgemizde ise barış ve istikrarı kalıcı hale getirmektir. Bölgemizde meydana gelen gelişmeler ve küresel ölçekte artan belirsizlikler, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni sorumluluklar yüklemektedir. 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' politikalarını kararlılıkla sürdürmek hem bu sorumlukları yerine getirmek hem de 'güçlü Türkiye' idealine yürümek için vazgeçilmez önemdedir." - ANKARA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
