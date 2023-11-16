PKK/KCK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenerek yakalanan M.N.A., tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK'nin sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan M.N.A.'nın Rusya'dan, İstanbul'a geldiği belirlendi. M.N.A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen M.N.A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütüne fon sağlama' suçlarından tutuklandı.